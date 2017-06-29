Немцы отомстят за Россию

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Скоротечный Кубок конфедераций — 2017 близится к своему концу, и уже сегодня, 29 июня, определится второй финалист турнира.

За путевку в решающий матч соревнований, где своего соперника уже ожидают грозные чилийцы, накануне по пенальти одолевшие Португалию во главе с Криштиану Роналду, сразятся сборные Германии и Мексики — встреча этих команд состоится в Сочи на местном стадионе «Фишт» и начнется в 21.00 по московскому времени.

Примечательно, что для действующих чемпионов мира этот поединок станет уже третьим на Кубке, который они проведут на центральной арене недавней зимней Олимпиады — ранее в Сочи немцы сыграли с Австралией и Камеруном, причем в обоих матчах добились успеха, забив в общей сложности шесть мячей.

В то же время мексиканцы на «Фиште» успели провести лишь одну игру, да и в той на поле не вышел целый ряд основных футболистов команды — главный тренер лучшей команды КОНКАКАФ Хуан Карлос Осорио после боевой ничьей на старте группового этапа первенства с португальцами решил предоставить отдых ведущим игрокам сборной, выпустив на встречу с Новой Зеландией полурезервный состав.

Причем мексиканцы едва не поплатились за это — коллектив из Океании некоторое время даже вел в счете благодаря голу Криса Вуда, однако не удержал результат к финальному свистку, пропустив во втором тайме дважды.

В последний же игровой день в группе А, который еще надолго останется грустным воспоминанием в сердцах российских болельщиков, подопечные Осорио с огромным трудом сломили сопротивление хозяев турнира, воспользовавшись чудовищной ошибкой вратаря россиян Игоря Акинфеева, благодаря чему и вышли в полуфинал.

Немцы же — помимо уже упомянутых побед над австралийцами и камерунцами — в своем квартете сыграли вничью с Чили, сведя поединок к тяжелой для обоих соперников ничьей.

Интересно, что на данный момент Йоахим Лёв уже успел воспользоваться услугами 22 (!) футболистов на текущем Кубке конфедераций — из попавших в заявку Бундестим на турнир ни одного матча на нем не провел только третий вратарь Кевин Трапп.

Впрочем, активной ротацией состава на первенстве не пренебрегают и сами мексиканцы, у которых на Кубке тоже не сыграл ни разу лишь запасной голкипер Родольфо Кота.

При этом наставники шести оставшихся команд первенства были и остаются гораздо более консервативными в выборе игроков, выходящих на поле.

Стоит отметить, что в матче с Германией сборная Мексики не сможет рассчитывать на одного из своих ведущих игроков — встречу из-за перебора желтых карточек пропустит хавбек Андрес Эрнандес, на клубном уровне защищающий цвета голландского ПСВ.

Кроме того, в поединке латиноамериканской команде не помогут защитник Карлос Сальседо и, скорее всего, его коллега по амплуа Диего Рейес, ранее получившие травмы.

А вот у Бундестим проблем ни с дисквалификациями, ни с повреждениями нет. Зато есть в составе команды сразу два футболиста, лидирующие сейчас в споре бомбардиров Кубка, — помимо Тимо Вернера и Ларса Штиндля два мяча в России этим летом забил лишь Криштиану Роналду.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 1/2 финала, 29.06.2017, 21:00 -:- Германия Мексика

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния за выход в финал будет коллектив Лёва, на итоговый успех которого дают коэффициент, равный 1,5, тогда как на проходе мексиканцев в следующую стадию Кубка можно будет обогатиться в 2,7 раза.

Добавим, что обслужит игру судейская бригада во главе с аргентинцем Нестором Питаной, помогать которому будут его соотечественники Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти. Резервным рефери матча назначен знаменитый Джанлука Рокки.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа Германии — 3:2.

Встреча в Сочи обещает стать крайне результативной — именно в поединках с участием немцев и мексиканцев на турнире было забито наибольшее количество мячей. В то же время шансов на выход в финал у латиноамериканцев не так много: сборную Германии хоть и обвиняют в недостатке мотивации на Кубок конфедераций, но едва ли молодые звезды Бундестим не сделают все возможное для победы на главном международном первенстве лета, чтобы вернуться в Россию через год, когда конкуренция за место в составе национальной команды будет ощутимо более высокой.