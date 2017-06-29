Роналду улетел к детям

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Погасшие звезды.

Матч Португалии и Чили изначально ожидался очень упорным и ожидания вполне оправдал. Более того, Фернанду Сантуш и Хуан Антонио Пицци сделали противостояние еще и тренерским, сыграв «от соперника».

Футбол Кубок Конфедераций 2017 1/2 финала, 28.06.2017, 21:00 0:0 П 0:3 Португалия Чили

Так, что один, что другой сосредоточили тактическую работу над нейтрализацией главной звезды оппонента. В итоге Криштиану Роналду и Алексис Санчес провели достаточно блеклую встречу, не оказываясь на острие наступления своих сборных и не имея настоящих голевых шансов.

И Роналду, и Санчес барражировали по линии атаки с фланга на фланг, в случае португальца еще и задерживаясь в центре, выискивая свободные зоны и возможность получить мяч на свободном пространстве, но желаемого эффекта это не дало.

По сути, сверкнуть обоим удалось по разу, но в качестве диспетчеров. Санчес проникающим пасом вывел один на один с Руем Патрисиу Эдуардо Варгаса, но тот промедлил с ударом и пробил в уже выскочившего наперерез голкипера.

Роналду элегантным пасом от левого угла штрафной на дальнюю штангу вывел на гол Андре Силву, но новичок «Милана» не сумел пробить также бросившегося навстречу форварду Клаудио Браво.

Чилийская физика.

Некоторые эксперты почему-то отмечали в преддверии матча, что сборная Чили, бодро проводя дебюты всех встреч, затем сдает, начиная проседать по функциональному состоянию чуть ли не после 30-й минуты игры.

В качестве одного из примеров приводился матч группового этапа против Германии, где Чили доминировала на протяжении первых 40 минут игры, после чего действительно не имела преимущества.

Другое дело, что во второй половине игра шла абсолютно равная, без намека и на немецкое превосходство, так что назвать тот матч показателем слабой готовности южноамериканцев можно вряд ли.

Вот и против Португалии никаких проблем с «физикой» подопечные Пицци не продемонстрировали. Напротив, именно Португалии, игравшей с некоторым перевесом в основное время, не хватило сил на дополнительные полчаса.

Собственно, за два экстратайма чилийцы вполне наиграли на гол, могли и даже должны были его забивать и тогда вышли бы в финал и без серии пенальти.

Правила нужно доработать.

Введение системы VAR, помогающей главному арбитру принимать верные решения по ходу матчей, используя поддержку видеоарбитров, является новым шагом в истории футбола.

Пока в работе с этой системой есть определенные накладки, связанные с возникающими паузами, хотя и не во всех случаях. При этом видеопросмотры действительно сокращают количество ошибок.

Другое дело, что правила использования видеоповторов нуждаются в доработке, что матч Порутаглия — Чили и проиллюстрировал.

На данный момент решение о необходимости просмотра может принять только главный арбитр на поле, а команды данную процедуру инициировать не могут. При этом рефери не обязан просматривать эпизод, если он в нем уверен.

Вот Алиреза Фагани был в дополнительное время уверен, что никакого нарушения правил в штрафной Португалии на Франсиско Сильве не было. А тот факт, что Жозе Фонте наступил прокинувшему мяч себе на ход чилийцу точно на ногу, от внимания арбитра ускользнул.

В итоге Чили не получила права на абсолютно чистый пенальти, и если бы подопечные Пицци затем не выиграли в послематчевой серии, все могло закончиться скандалом.

Первая четвертая замена в истории.

Встреча Португалия — Чили стала уникальной и исторической еще и потому, что впервые в футболе такого уровня была проведена дополнительная, четвертая замена.

По новым правилам, если в матче назначается дополнительное время, наставники команд-участниц игры получают право сделать по четвертой замене.

На 116-й минуте Фернанду Сантуш стал первопроходцем турниров сборных, выпустив Желсона Мартинша вместо Андре Гомеша.

Ранее это правило было опробовано в Кубках Англии и Германии, кроме того, больше трех замен можно делать в разных национальных лигах не элитного уровня, например, в российской ФНЛ.

Роналду улетел, Браво вышел в лидеры.

Сразу после поражения Португалии стало известно, что Криштиану Роналду, у которого перед турниром родилась двойня, не сыграет в матче за третье место.

Действующий обладатель «Золотого мяча» еще не видел своих новорожденных детей, и когда стало понятно, что задачу выиграть турнир выполнить не удастся, португальская федерация и главный тренер сборной отпустили футболиста.

Ну, а человек, который фактически и отправил Роналду в отпуск, — голкипер Чили Клаудио Браво — вышел на первое место среди вратарей турнира по проценту отраженных ударов.

После «сухаря» в матче с португальцами Браво имеет 83% отраженных выстрелов в створ своих ворот. Голкипер «Манчестер Сити» опередил до того возглавлявшего топ… Игоря Акинфеева. У стража ворот сборной России 80% сейвов.