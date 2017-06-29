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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30226042/
29 июня 2017, 10:16 | ТАСС

Комплекс поиска взрывчатки для охраны объектов Кубка конфедераций используется в Сочи

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Инженерная служба Росгвардии использует для охраны объектов Кубка конфедераций в Сочи модернизированный передвижной комплекс для поиска взрывчатки «АРАКС». Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

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Ранее сообщалось, что охрану турнира в Сочи обеспечивают более 8 тысяч человек.

«Особая гордость специалистов службы — модернизированный передвижной комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов (ПКО) “АРАКС”. Эта аппаратура поступила в распоряжение сотрудников сочинского ОМОНа накануне международного турнира и предназначена для обнаружения взрывоопасных предметов, идентификации веществ, таящих угрозу жизни и здоровью окружающих», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав комплекса входят средства поиска подозрительных устройств, средства идентификации, защитные костюмы для специалистов-взрывотехников и специальное переносное рентгеновское оборудование. Всего на вооружении инженеров в Сочи 10 единиц инженерной и специальной техники.

Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. На стадионе «Фишт» в Сочи 29 июня встретятся сборные Германии и Мексики. Команды, вышедшие в финал, сыграют в Санкт-Петербурге 2 июля.
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