Комплекс поиска взрывчатки для охраны объектов Кубка конфедераций используется в Сочи

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Ранее сообщалось, что охрану турнира в Сочи обеспечивают более 8 тысяч человек.

«Особая гордость специалистов службы — модернизированный передвижной комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов (ПКО) “АРАКС”. Эта аппаратура поступила в распоряжение сотрудников сочинского ОМОНа накануне международного турнира и предназначена для обнаружения взрывоопасных предметов, идентификации веществ, таящих угрозу жизни и здоровью окружающих», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав комплекса входят средства поиска подозрительных устройств, средства идентификации, защитные костюмы для специалистов-взрывотехников и специальное переносное рентгеновское оборудование. Всего на вооружении инженеров в Сочи 10 единиц инженерной и специальной техники.