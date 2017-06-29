Комплекс поиска взрывчатки для охраны объектов Кубка конфедераций используется в Сочи
СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Инженерная служба Росгвардии использует для охраны объектов Кубка конфедераций в Сочи модернизированный передвижной комплекс для поиска взрывчатки «АРАКС». Об этом сообщили в четверг в
пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.
Ранее сообщалось, что охрану турнира в Сочи обеспечивают более 8 тысяч человек.
«Особая гордость специалистов службы — модернизированный передвижной комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов (ПКО) “АРАКС”. Эта аппаратура поступила в распоряжение сотрудников сочинского ОМОНа накануне международного турнира и предназначена для обнаружения взрывоопасных предметов, идентификации веществ, таящих угрозу жизни и здоровью окружающих», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в состав комплекса входят средства поиска подозрительных устройств, средства идентификации, защитные костюмы для
Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. На стадионе «Фишт» в Сочи 29 июня встретятся сборные Германии и Мексики. Команды, вышедшие в финал, сыграют в
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