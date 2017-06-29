Криштиану Роналду объявил о рождении у него двоих детей

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Накануне Роналду провел все 120 минут в матче против Чили. Основное и дополнительное время полуфинальной встречи завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее были южноамериканцы, у которых все три удара с точки отразил вратарь Клаудио Браво — 3:0.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 1/2 финала, 28.06.2017, 21:00 0:0 П 0:3 Португалия Чили

Роналду объявил, что не сыграет в матче за третье место и покинет расположение сборной Португалии. В случае если бы его команда вышла в финал Кубка конфедераций, он бы остался на турнире.

«Я был полностью сосредоточен на играх сборной, как и всегда, даже зная, что на свет появились два моих ребенка. К сожалению, мы не достигли главной цели, к которой стремились, но я уверен, что мы продолжим дарить радость португальцам.

Президент Федерации футбола Португалии и главный тренер сборной сегодня проявили ко мне отношение, которое очень меня тронуло. Я никогда этого не забуду. Очень рад, что наконец увижусь со своими детьми в первый раз, — говорится в заявлении Роналду на официальной странице в фейсбуке.

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Федерация футбола Португалии отметила, что Роналду сообщил руководству о рождении детей еще до турнира, но решил остаться в сборной.

«Президент и главный тренер понимают, что теперь, когда мы не можем выполнить задачу и выиграть Кубок конфедераций, мы должны освободить спортсмена, чтобы он мог наконец встретиться со своими детьми», — говорится в заявлении Федерации.

В начале июня СМИ сообщили, что суррогатная мать родила Роналду близнецов — мальчика Матео и девочку Еву. Футболист пока не сообщил, кто является матерью детей.

В 2010 году у Роналду появился сын Криштиану Роналду-младший. Ребенок родился от суррогатной матери в США.

Официально Роналду встречается с Джиорджиной Родригес, с которой он познакомился в феврале в Париже. По информации СМИ, ранее она работала продавцом одного из брендов одежды, а с футболистом познакомилась на вечеринке, посвященной выпуску новой коллекции.