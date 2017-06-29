Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
21:00 не начался Германия
Мексика
Матч за 3-е место
2.07 не начался Португалия
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался Чили
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30224659/
29 июня 2017, 8:50 | Vesti.kz

Криштиану Роналду объявил о рождении у него двоих детей

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с официальным заявлением и подтвердил факт рождения у него двоих детей перед стартом Кубка конфедераций, сообщает Sports.ru.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Vesti.kz

Накануне Роналду провел все 120 минут в матче против Чили. Основное и дополнительное время полуфинальной встречи завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее были южноамериканцы, у которых все три удара с точки отразил вратарь Клаудио Браво — 3:0.

Роналду объявил, что не сыграет в матче за третье место и покинет расположение сборной Португалии. В случае если бы его команда вышла в финал Кубка конфедераций, он бы остался на турнире.

«Я был полностью сосредоточен на играх сборной, как и всегда, даже зная, что на свет появились два моих ребенка. К сожалению, мы не достигли главной цели, к которой стремились, но я уверен, что мы продолжим дарить радость португальцам.

Президент Федерации футбола Португалии и главный тренер сборной сегодня проявили ко мне отношение, которое очень меня тронуло. Я никогда этого не забуду. Очень рад, что наконец увижусь со своими детьми в первый раз, — говорится в заявлении Роналду на официальной странице в фейсбуке.

Федерация футбола Португалии отметила, что Роналду сообщил руководству о рождении детей еще до турнира, но решил остаться в сборной.

«Президент и главный тренер понимают, что теперь, когда мы не можем выполнить задачу и выиграть Кубок конфедераций, мы должны освободить спортсмена, чтобы он мог наконец встретиться со своими детьми», — говорится в заявлении Федерации.

В начале июня СМИ сообщили, что суррогатная мать родила Роналду близнецов — мальчика Матео и девочку Еву. Футболист пока не сообщил, кто является матерью детей.

В 2010 году у Роналду появился сын Криштиану Роналду-младший. Ребенок родился от суррогатной матери в США.

Официально Роналду встречается с Джиорджиной Родригес, с которой он познакомился в феврале в Париже. По информации СМИ, ранее она работала продавцом одного из брендов одежды, а с футболистом познакомилась на вечеринке, посвященной выпуску новой коллекции.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
29 июня

Билли Джо Сондерс начал сотрудничество с тренером бывшего соперника Геннадия Головкина

Криштиану Роналду объявил о рождении у него двоих детей

Лас-Вегас лидирует в борьбе за право принять бой-реванш Кличко - Джошуа
Викторина
Вышла ли сборная России из группы на Евро-2004?