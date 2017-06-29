Гимнастка Мамун заявила о готовности тренировать сборную России по футболу

Россиянка отметила, что игрокам не хватает дисциплины. Она также добавила, что футболисты тренируются гораздо меньше, чем синхронистки или представительницы ее вида спорта.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Решение проблемы сборной России по футболу найдено!!! Слушайте Маргариту Мамун???<a href="https://t.co/mwCJ1lkp29">https://t.co/mwCJ1lkp29</a> <a href="https://t.co/7SG2VVn4e9">pic.twitter.com/7SG2VVn4e9</a></p>— Olympic Russia (@Olympic_Russia) <a href="https://twitter.com/Olympic_Russia/status/880008240444178432">28 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>