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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30224580/
29 июня 2017, 9:19 | Lenta.Ru

Гимнастка Мамун заявила о готовности тренировать сборную России по футболу

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала о готовности стать тренером сборной России по футболу. Видеозапись интервью спортсменки размещена в Twitter Олимпийского комитета страны.

Россиянка отметила, что игрокам не хватает дисциплины. Она также добавила, что футболисты тренируются гораздо меньше, чем синхронистки или представительницы ее вида спорта.
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