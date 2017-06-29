«В финале хотелось бы сыграть с Германией»

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Его партнер по команде и коллега по амплуа Марсело Диас выразил желание выиграть третий титул на уровне сборных кряду, назвав в качестве предпочтительного соперника по финалу Германию. Оба футболиста на все лады хвалили своего вратаря и капитана Клаудио Браво.

Сборная Чили сломила сопротивление команды Португалии в серии послематчевых пенальти (0:0, 3:0), пробившись в финал Кубка конфедераций. Главным героем матча на «Казань Арены» выступил вратарь и капитан «красных» Клаудио Браво, который сумел отразить три удара кряду — от Рикарду Куарежмы, Жоау Моутинью и Нани.

К слову, теперь кипер английского «Манчестер Сити» Браво парировал уже шесть 11-метровых в текущем сезоне, сравнявшись с коллегой из испанской «Валенсии» Диего Алвесом. При этом если бразилец пропустил с пенальти пять мячей, то чилиец — лишь один. Согласно статистике InStat Sports,

у Браво лучший показатель отраженных пенальти в нынешнем сезоне среди вратарей из Топ-5 европейских чемпионатов (86%).

Кроме того, Браво лидирует на Кубке конфедераций по проценту парированных ударов (83), опередив по итогам матча с Португалией россиянина Игоря Акинфеева.

Как заявил после матча звездный полузащитник сборной Чили Артуро Видаль, ему очень хотелось отметиться забитым мячом. Игрок мюнхенской «Баварии» поведал, что ему и его партнерам было особенно приятно оставить не у дел лучшую команду европейского континента.

«Думаю, что мы более чем заслужили победу сегодня и проход в финал Кубка конфедераций, поскольку мы постоянно были нацелены на гол и создали много моментов, — сказал Видаль. — Этот финал заслужен еще и потому, что мы одолели самих чемпионов Европы. Очень счастливы оставить Португалию в полуфинале. Теперь будем думать о воскресной игре за титул.

Сейчас вся сборная Чили невероятно счастлива. Мы уже много дней находимся в России, вкладываем много сил, надежд и эмоций в этот турнир.

— О чем думали, выходя на матч?

— Прежде всего я желал записать на свой счет гол и помочь сборной Чили оказаться в финале. Хочу отметить, что наша команда очень верила в свой футбол.

Полузащитник Марсело Диас объяснил рецепт победы над Португалией и, конечно же, выделил Браво. По мнению спортсмена, чилийцы могут выиграть третий титул подряд. Диас мечтает сыграть в финале с Германией.

«Сборная Чили пережила нечто особенное, — признался он. — Сегодня мы оставили за бортом сборную Португалии во главе с Криштиану Роналду, которая год назад завоевала титул чемпиона Европы. Это было красиво.

Я считаю, что проход в финал Кубка конфедераций — это плод всей огромной работы, что мы проделываем ежедневно, и, безусловно, следствие того, с какими надеждами мы идем к своей цели победить на этом турнире.

Это будет наш третий финал крупного турнира за три года (ранее чилийцы два раза подряд участвовали в финале Кубка Америки и оба раза побеждали Аргентину по пенальти. — «Газета.Ru»). Мы можем выиграть третий титул подряд. Это лучшая ситуация, в которой находилась сборная Чили в своей истории. Не знаю, как можно еще описать произошедшее. Надо просто поаплодировать нашему успеху.

— Как оцените игру сборной Португалии?

— Мы знали, что, сражаясь как единая команда, мы сможем сокрушить любого соперника. Мы это уже показывали два раза. Сборная Чили великолепно подготовилась к этой встрече.

— Надо полагать, все чилийцы сейчас в восторге от действий своего капитана…

— Браво — феноменальный вратарь. Он играет за одну из лучших команд мира и сам является одним из лучших голкиперов на планете. Очень рад, что он действует в сборной Чили.

Также я хотел бы выделить в нашей команде Видаля, Алексиса Санчеса, Чарлеса Арангиса….

— С кем теперь мечтаете схлестнуться в финале?

— Лично я предпочту Германию.

Второй полуфинал состоится в четверг, 29 июня, на стадионе «Фишт» в Олимпийском парке Сочи, где сыграют сборные Германии и Мексики. Матч за третье место запланирован на столичном «Спартаке», а финал — на арене «Санкт-Петербург». Оба матча назначены на воскресенье.