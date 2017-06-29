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Кубок конфедераций по футболу 2017
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тв
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Новая Зеландия 1
тв
Группа B
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Австралия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30223819/
29 июня 2017, 8:11 | ТАСС

СМИ: Роналду не сыграет в матче за третье место Кубка конфедераций

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не примет участия в матче за третье место Кубка конфедераций из-за рождения детей. Об этом сообщает издание Marca.

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© AFP 2017
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По данным газеты, тренерский штаб разрешил футболисту покинуть расположение национальной команды, чтобы отправиться к детям. Ранее сообщалось, что 8 июня суррогатная мать родила Роналду близнецов, которых назвали Ева и Матеу.

В среду сборная Португалии проиграла в Казани команде Чили в серии пенальти. В четырех матчах турнира Роналду отметился двумя голами, по итогам всех трех встреч группового раунда он признавался лучшим игроком матча.

В матче за третье место Кубка конфедераций сборная Португалии в Москве встретится с неудачником второго полуфинала Германия — Мексика. Игра за бронзу и финал турнира пройдут 2 июля.

© Ньюстюб
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