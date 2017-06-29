СМИ: Роналду не сыграет в матче за третье место Кубка конфедераций

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По данным газеты, тренерский штаб разрешил футболисту покинуть расположение национальной команды, чтобы отправиться к детям. Ранее сообщалось, что 8 июня суррогатная мать родила Роналду близнецов, которых назвали Ева и Матеу.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 1/2 финала, 28.06.2017, 21:00 0:0 П 0:3 Португалия Чили

В среду сборная Португалии проиграла в Казани команде Чили в серии пенальти. В четырех матчах турнира Роналду отметился двумя голами, по итогам всех трех встреч группового раунда он признавался лучшим игроком матча.

В матче за третье место Кубка конфедераций сборная Португалии в Москве встретится с неудачником второго полуфинала Германия — Мексика. Игра за бронзу и финал турнира пройдут 2 июля.