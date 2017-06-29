Чили, Браво: южноамериканцы пробились в финал Кубка конфедераций, победив португальцев

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Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 0:0. В серии пенальти Браво удалось отразить три удара оппонентов — Рикарду Куарежмы, Жоау Моутинью и Нани, в то время как чилийские игроки все свои попытки реализовали.

Впервые была использована четвертая замена в официальном матче на уровне национальных сборных. Ее разрешено проводить в дополнительное время плей-офф турнира. Ранее подобная практика была опробована на клубном уровне в матчах национальных кубков Англии и Германии.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 1/2 финала, 28.06.2017, 21:00 0:0 П 0:3 Португалия Чили

Сыграли сердцем

«Очередная невероятная игра, очень интенсивная, — не стал скрывать эмоций после матча президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, присутствовавший на “Казань-Арене”. — В ней было все. Голкипер чилийцев отразил три удара с пенальти. Ради этих эмоций мы и любим футбол».

Зрелищность матча отметил в первую очередь и главный тренер проигравших Фернанду Сантуш. «Игра была замечательная, хорошая пропаганда футбола. Обе команды проявили желание победить», — сказал он.

Главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци отметил закономерность победы своих подопечных. «Мы заслужили победу, ведь у нас было много голевых моментов. Конечно, удача помогает, но это не все в футболе, мы много готовились к этой встрече, — сказал Пицци. — Мы сыграли сердцем, показали целеустремленность, были намерены выполнить план на игру», — также отметил тренер.

Сантуш посетовал на недостаточно активные действия своей команды впереди: «Чилийская сборная — очень хорошая команда, которая не дает много пространства, мы это увидели в игре с немцами (1:1), когда чилийцы доминировали. Мы хотели сократить опасность от их атаки и контратаковать, и пару раз нам это удавалось, были отрезки, когда мы играли лучше. Но после перерыва преимущество перешло к чилийцам, мы начали играть длинными передачами на двух игроков впереди. У нас были возможности атаковать больше и создавать моменты, но нам не хватало сил в середине поля».

Браво готовился

Главным героем встречи стал Браво, которого после матча партнеры по команде качали на руках, а ФИФА признала лучшим игроком полуфинала. Вратарь после игры отметил, что его достижение не должно восприниматься как случайность: «Я был травмирован в течение какого-то времени (вратарь пропустил первые два матча команды на турнире — прим. ТАСС), это далось нелегко. Не думаю, что это (отраженные пенальти) случайность, для достижения таких результатов надо было работать, изучать оппонентов, я знал, что надо делать в серии пенальти».

«Серия пенальти — уникальная ситуация, но Клаудио знал, чего стоит ожидать — он очень тщательно анализировал своих оппонентов, был очень хорошо подготовлен», — подтвердил Пицци.

Казань надо увидеть всем

Встреча стала четвертой и последней для Казани в рамках турнира. Ранее на «Казань-Арене» прошли три встречи группового этапа: Португалия — Мексика (18 июня, 2:2), Германия — Чили (22 июня, 1:1) и Мексика — Россия (24 июня, 2:1).

«Хочу отметить, что нас очень радушно приняли в Казани, с открытым сердцем, — не дожидаясь вопроса, заявил Пицци на пресс-конференции. — Я уже был здесь зимой, да, здесь могут быть снегопады, но мне нравится город и зимой, и летом. Рекомендовал бы всем знакомым посетить его, если есть свободное время».

Работу города отметил и Инфантино. «Мы знали, что Казань — спортивный город. Но еще это и очень футбольный город. Кроме того, здесь, в Татарстане, очень богатая культура и история, все это нужно показать миру», — заявил глава ФИФА.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 1/2 финала, 29.06.2017, 21:00 -:- Германия Мексика

«Я посмотрел, как здесь живут люди. Это отличное место для всего мира и мира футбола. Всем обязательно нужно посетить этот город», — добавил он.

Во втором полуфинале, который пройдет в четверг на сочинском стадионе «Фишт», сыграют сборные Германии и Мексики. Финал турнира и матч за третье место состоятся 2 июля.