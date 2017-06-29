Бернарду Силва: Сборная Португалии гордится проделанной на Кубке конфедераций работой

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Полуфинальный матч турнира между сборными Чили и Португалии состоялся в среду в Казани, основное и дополнительное время встречи завершились вничью — 0:0, а в серии пенальти победили чилийцы — 3:0. Голкипер Клаудио Браво отразил все три удара португальцев с 11-метровой отметки.

«Сегодня пенальти не забили те, кто успешно справлялся с этим на чемпионате Европы. Ни одна команда не может побеждать постоянно. В серии пенальти есть доля везения, кроме того, хорошо сыграл вратарь соперника Клаудио Браво. Мы расстроены поражением, но гордимся своей работой, мы проводим неплохой турнир и будем думать о следующей игре», — сказал футболист.

В матче за третье место 2 июля сборная Португалии сыграет с проигравшей командой во встрече сборных Германии и Мексики.