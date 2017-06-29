Босежур: Португальцы сыграли пассивно в матче против команды Чили

Основное и дополнительное время встречи завершились вничью — 0:0, а в серии пенальти победили чилийцы — 3:0.

«С первых минут на поле была одна команда, которая хотела победить, — это сборная Чили. Мы постоянно играли в атаку и пытались пробраться к чужим воротам. Португальцы только ждали наших ошибок. Игра получилась сложной, и я счастлив этой победе, она абсолютно заслуженна», — отметил он.

Финал турнира и матч за третье место состоятся 2 июля.