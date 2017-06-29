Босежур: Португальцы сыграли пассивно в матче против команды Чили
КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Португалии пассивно провели полуфинальный матч Кубка конфедераций против команды Чили. Такое мнение журналистам после встречи в Казани высказал игрок чилийцев Жан Босежур.
Основное и дополнительное время встречи завершились вничью — 0:0, а в серии пенальти победили чилийцы — 3:0.
«С первых минут на поле была одна команда, которая хотела победить, — это сборная Чили. Мы постоянно играли в атаку и пытались пробраться к чужим воротам. Португальцы только ждали наших ошибок. Игра получилась сложной, и я счастлив этой победе, она абсолютно заслуженна», — отметил он.
Финал турнира и матч за третье место состоятся 2 июля.
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