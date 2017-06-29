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https://sport.mail.ru/football2017/news/30223618/
29 июня 2017, 7:56 | ТАСС

Видаль: Чилийцы заслуженно победили португальцев в полуфинале Кубка конфедераций

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Победа сборной Чили по футболу над командой Португалии в полуфинале Кубка конфедераций стала заслуженной. Такое мнение журналистам высказал чилийский полузащитник Артуро Видаль.

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В среду чилийцы на «Казань-Арене» обыграли португальцев в полуфинале Кубка конфедераций. В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя (0:0), в серии 11-метровых ударов сильнее оказались южноамериканцы — 3:0.

«Счастливы, что вышли в финал, теперь нужно отдохнуть и готовиться к решающей встрече. Мы провели отличный матч против великолепного соперника, но оказались лучше. Эта игра была для нас как финальная, потому что нам противостоял чемпион Европы», — сказал Видаль.

«В серии пенальти думал только о том, чтобы забить, — продолжил футболист. — Мы заслужили эту победу. Причиной нашего успеха стала упорная работа и то, что мы сумели показать свою лучшую игру».

Во втором полуфинале, который пройдет в четверг в Сочи, встретятся команды Германии и Мексики. «Эта игра будет тяжелой, — считает Видаль. — Мексиканцы похожи на нас, они тоже прессингуют. У немцев очень техничная команда, трудно сказать, кто победит».

Финал и матч за третье место Кубка конфедераций состоятся 2 июля.
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