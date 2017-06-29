«Промахнуться с пенальти можно всегда»

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По окончании встречи сам вратарь заявил, что не ощущает особенной радости, Артуро Видаль похвастался тем, что предсказал пару отраженных пенальти в исполнении своего капитана, а тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци призвал всех посетить Казань. Тем временем португальцы объясняли свой провал в серии невезением и мастерством Браво.

Сборная Чили обыграла команду Португалии в матче за выход в финал Кубка конфедераций — 2017 в России. Основное и дополнительное время встречи завершилось без забитых голов, а серия пенальти осталась за «Красной командой»:ее вратарь и капитан Клаудио Браво отбил три удара португальцев, а.

Артуро Видаль, Чарлес Арангис и Алексис Санчес с легкостью поразили ворота Руи Патрисиу, после чего судьба матча была решена. До Криштиану Роналду даже не дошла очередь бить 11-метровый.

Теперь подопечные Фернанду Сантуша смогут побороться лишь за третье место (матч состоится 2 июля на стадионе «Спартак» в Москве). А чилийцы, дважды выигрывавшие Кубок Америки по пенальти, идут навстречу Германии либо Мексике, смотря кто их них победит во втором полуфинальном матче.

По окончании встречи ее главный герой Браво невозмутимо заявил, что не витает в облаках, несмотря на три отраженных пенальти от Рикарду Куарежмы, Жоау Моутинью и Нани.

«Чувствую себя как всегда. Я достаточно уравновешенный человек. Ранее я был травмирован, в течение определенного времени не играл на таком же уровне, как раньше. Но сегодня матч был особенным. Нам наконец-то удалось пробиться в финал. Это завершение очень важного цикла. Мы очень счастливы.

Не думаю, что это случайность. Для достижения таких результатов нужно трудиться, тренироваться, анализировать оппонентов. Мы вдумчиво работали и готовились к сопернику. Я всегда знал, что мне нужно делать.

Знаете, у Португалии было очень много моментов. Однако матч получился равным, мы уважали друг друга.

Грамотно действовали, а самый важный залог нашего успеха — вера в свои силы. Достичь можно любого результата, если есть огромное желание, — передает слова голкипера «Чемпионат.com».

Полузащитник чилийцев Артуро Видаль заявил, что предсказал блестящую игру Браво в серии пенальти.

«Я очень счастлив. Это была тяжелая игра. Все мысли теперь только о воскресной игре.

Браво — один из лучших вратарей мира. Перед серией послематчевых пенальти я сказал, что он отобьет два-три удара, и оказался прав, — горделиво подчеркнул полузащитник мюнхенской «Баварии».

Главный тренер «Красной команды» Хуан Антонио Пицци поддержал слова своих игроков, заявив, что три отбитых пенальти — это не везение, а долгая подготовка и тщательный анализ соперника.

«Серия пенальти — это уникальная ситуация. Это нелюбимый момент для каждого футболиста — никто не хочет попадать в такую ситуацию. Клаудио знал, чего ожидать. Когда ему удалось отбить первый мяч, а Видаль забил, нам стало легче. Мы успокоились.

Браво тщательно анализировал оппонентов, он в отличной форме и был прекрасно подготовлен к этой серии. Мы всегда должны учитывать, что есть вероятность серии пенальти.

Я тоже, будучи футболистом, участвовал в них. Очень сложно проводить соответствующие тренировки, так как на стадионе совсем другое напряжение и ответственность.

Также наставник чилийцев отметил высокий уровень игры своих подопечных, которые создали достаточно моментов, чтобы одолеть Португалию и в основное, и в дополнительное время матча, не доводя дело до серии пенальти.

«Очень рад, что нам удалось сегодня победить. Конечно, мы приложили огромные усилия. Вы видели, матч был невероятно тяжелым. И хотя мы не забили в основное время, каждый мог убедиться, что все футболисты играли на самом высоком уровне.

Мы создали очень много голевых моментов — например, в овертайме. Но в целом игра получилась сбалансированной, никто не допускал серьезных ошибок.

В начале играть было достаточно сложно, даже замены делать было непросто — каждая могла негативно сказаться на ходе игры (Пицци совершил только одну замену в основное время и три — в экстра-таймах. — «Газета.Ru»).

Я горжусь своими игроками и понимаю, что они всегда очень достойно представляют свою страну на крупных турнирах. Сейчас мы очень рады, потому что нам удалось осчастливить людей. Надеюсь, что нам и впредь удастся оставаться в форме и добиваться еще больших успехов, — воодушевленно заявил специалист.

Напоследок Пицци призвал болельщиков со всего мира посетить гостеприимную Казань.

«В Казани нас очень тепло, радушно принимали. Я здесь был ранее, еще зимой. Этот город может быть очень холодным, со снегопадами. Как бы то ни было, мне здесь очень нравится в любое время года.

И я понимаю, что было бы лучше, если бы у нас было больше времени, чтобы ознакомиться с достопримечательностями.

Всем советую побывать в Казани. Это прекрасный, очень красивый город, — душевно закончил свою речь наставник сборной Чили.

У главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша, как ни странно, тоже остались весьма позитивные впечатления от игры.

«Игра была замечательная. Можно сказать, что это хорошая пропаганда футбола. Перед матчем я говорил, что обе сборные — великолепные, у них было все для того, чтобы выйти в финал.

Португалия начала хорошо, нам удалось удивить чилийскую команду некоторыми атаками.

В первом тайме мы играли лучше, несмотря на то что у Чили был первый голевой момент. Возникли и другие шансы, которые можно было превратить в голы.

Во втором тайме команды устали. В итоге сборная Чили стала победителем. Справедливым победителем, — признал португальский рулевой.

Также Сантуш не смог обойти стороной вопрос о капитане своей команды Криштиану Роналду, который имел шанс оформить голевую передачу на седьмой минуте встречи, когда вывел Андре Силву один на один с Клаудио Браво, но больше настолько яркими действиями не отметился.

«Криштиану играл на нормальной, привычной позиции, создавал много моментов. Нет, он не действовал глубоко, как вы говорите.

Просто Браво — замечательный вратарь. Трое не забили пенальти? Я буду защищать этих ребят. Я их сам назначил.

Защитник португальцев Жозе Фонте назвал провал в серии пенальти невезением.

«Нам не повезло с пенальти. Но надо смотреть на ситуацию позитивно. У нас много талантливых игроков, которые создали достаточно моментов. Атак с нашей стороны хватало.

У соперника здорово сыграл вратарь. А с пенальти всегда можно промахнуться.