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https://sport.mail.ru/football2017/news/30223570/
29 июня 2017, 7:54 | ТАСС

Фонте: Вратарь Браво выручил чилийцев в матче с командой Португалии

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Чили по футболу обыграла в полуфинале Кубка конфедераций команду Португалии во многом благодаря великолепной игре голкипера Клаудио Браво. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной Португалии Жозе Фонте.

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Матч состоялся в среду в Казани, основное и дополнительное время встречи завершились вничью — 0:0, а в серии пенальти победили чилийцы — 3:0. Браво отразил все три удара португальцев с 11-метровой отметки.

«Нам не повезло с пенальти, ты всегда можешь как забить, так и промахнуться, но ко всему нужно относиться с позитивом. У нас много талантливых игроков, которые создавали моменты. Атак с нашей стороны хватало, а у соперника здорово сыграл вратарь, который затем проявил себя и в серии пенальти», — сказал Фонте.

Финал турнира и матч за третье место состоятся 2 июля.
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