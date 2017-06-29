Фонте: Вратарь Браво выручил чилийцев в матче с командой Португалии

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Матч состоялся в среду в Казани, основное и дополнительное время встречи завершились вничью — 0:0, а в серии пенальти победили чилийцы — 3:0. Браво отразил все три удара португальцев с 11-метровой отметки.

«Нам не повезло с пенальти, ты всегда можешь как забить, так и промахнуться, но ко всему нужно относиться с позитивом. У нас много талантливых игроков, которые создавали моменты. Атак с нашей стороны хватало, а у соперника здорово сыграл вратарь, который затем проявил себя и в серии пенальти», — сказал Фонте.

Финал турнира и матч за третье место состоятся 2 июля.