Бернарду Силва: Кубок конфедераций сложился для нас не так, как мы хотели
Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва после полуфинального матча Кубка конфедераций-2017 с Чили (0:0, пенальти — 0:3) выразил сожаление по поводу поражения, передает из Казани корреспондент «СЭ» Артур ЕНИКЕЕВ.
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Соперник чилийцев по финалу определится в противостоянии Германии и Мексики. Встреча состоится в Сочи, 29 июня, начало — в 21.00 по московскому времени.
— Мы провели хороший матч, но не смогли забить, — сказал Бернарду Силва. — Поздравляю сборную Чили с победой. Когда ты не забиваешь самый первый пенальти, давление на тебя увеличивается.
Португалия всегда играет, чтобы выиграть. Сейчас мы очень хотим победить в матче за 3-е место. Он будет иметь для нас важное значение, но мы все равно будем огорчены, поскольку хотим быть только первыми. Кубок конфедераций сложился для нас не так, как мы хотели, но мы должны смотреть в будущее с оптимизмом. Что касается моей игры, то я чувствовал, что помогаю команде. Спасибо тренеру за доверие, — сказал футболист в
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