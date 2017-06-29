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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
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тв
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тв
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25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
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28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
21:00 не начался Германия
Мексика
Матч за 3-е место
2.07 не начался Португалия
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался Чили
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30223489/
29 июня 2017, 2:07 | Спорт-Экспресс

Бернарду Силва: Кубок конфедераций сложился для нас не так, как мы хотели

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва после полуфинального матча Кубка конфедераций-2017 с Чили (0:0, пенальти — 0:3) выразил сожаление по поводу поражения, передает из Казани корреспондент «СЭ» Артур ЕНИКЕЕВ.

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© РИА "Новости"
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Соперник чилийцев по финалу определится в противостоянии Германии и Мексики. Встреча состоится в Сочи, 29 июня, начало — в 21.00 по московскому времени.

— Мы провели хороший матч, но не смогли забить, — сказал Бернарду Силва. — Поздравляю сборную Чили с победой. Когда ты не забиваешь самый первый пенальти, давление на тебя увеличивается.

Португалия всегда играет, чтобы выиграть. Сейчас мы очень хотим победить в матче за 3-е место. Он будет иметь для нас важное значение, но мы все равно будем огорчены, поскольку хотим быть только первыми. Кубок конфедераций сложился для нас не так, как мы хотели, но мы должны смотреть в будущее с оптимизмом. Что касается моей игры, то я чувствовал, что помогаю команде. Спасибо тренеру за доверие, — сказал футболист в микст-зоне.
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