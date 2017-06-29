Бернарду Силва: Кубок конфедераций сложился для нас не так, как мы хотели

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Соперник чилийцев по финалу определится в противостоянии Германии и Мексики. Встреча состоится в Сочи, 29 июня, начало — в 21.00 по московскому времени.

— Мы провели хороший матч, но не смогли забить, — сказал Бернарду Силва. — Поздравляю сборную Чили с победой. Когда ты не забиваешь самый первый пенальти, давление на тебя увеличивается.