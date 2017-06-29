«Эти же люди забили на Euro». Кто не смог переиграть Браво
Главные тренеры сборных Португалии и Чили подвели итоги полуфинала, победитель которого определился в серии пенальти.
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Хуан Антонио ПИЦЦИ: «МЫ ЗАСЛУЖИЛИ ПОБЕДУ»
— Очень рад, что нам удалось выиграть, — сказал главный тренер сборной Чили. — Мы приложили огромные усилия, вы сами видели, что матч получился невероятно тяжелым. Не сумели забить с игры, но каждый убедился в том, что все футболисты играли на самом высоком уровне. Это чувствуется. И мы создали очень много голевых моментов — например, во втором тайме и в дополнительное время. Но в целом игра получилась сбалансированной, никто не допускал серьезных ошибок. Вначале играть было достаточно сложно, даже замены провести было непросто, ведь каждая могла негативно отразиться на изначальном плане. А в послематчевых пенальти наши футболисты заслужили похвалу — забили все три удара.
Серия 11-метровых — нелюбимый момент для каждого футболиста, никто не хочет участвовать в ней. Клаудио Браво знал, чего ожидать. Когда ему удалось отбить первый мяч, а Видаль при этом забил, нам стало легче, успокоились. Браво тщательно анализировал своих оппонентов, он в отличной форме и был подготовлен к серии.
— Как вы готовились к серии пенальти? Йоахим Лев, например, говорит, что они даже не тренируют 11-метровые… И против кого хотели бы сыграть в финале — Германией или Мексикой?
— Мне безразлично, с кем встретиться в решающем матче. От нас это не зависит, готовы сразиться с любой командой. А что касается серии пенальти, с одной стороны, мы должны учитывать, что всегда есть ее вероятность. Я тоже в бытность футболистом регулярно участвовал в ней. Очень сложно проводить соответствующие тренировки, ведь на стадионе совсем другие напряжение и ответственность. Но в рамках Кубка Америки у нас имелся соответствующий опыт. Те, кто забил у нас, — как раз наиболее опытные. Они в состоянии анализировать, как себя поведут голкиперы соперника.
— Гордитесь сейчас игроками?
— Очень. Они на любых турнирах достойно представляют страну. И сегодня мы сыграли всем сердцем, со всей ответственностью перед Чили. Поэтому очень рады — сделали людей счастливыми. Надеюсь, что и впредь будем добиваться успеха.
— Вы наверняка согласны, что в спорте очень многое решает везение, тем более в серии пенальти. Когда ваши футболисты не реализовывали моменты, когда были две штанги подряд в овертайме, не успели подумать: сегодня удача не на вашей стороне?
— Да, без везения никуда, но думаю, что сегодня мы заслужили эту победу. У нас ведь было очень много голевых моментов, особенно во второй половине матча. Когда два раза подряд мяч попадал в каркас, чувствовали себя не очень уютно. И в серии пенальти все всегда непредсказуемо. Выйти из таких ситуаций удается не всем. Но у нас очень хороший вратарь, который умеет предугадывать на несколько шагов вперед действия соперника. Удача помогает, однако мы выиграли не только благодаря ней. Победа в серии пенальти означает, что у тебя хорошие полевые игроки, которые забивают свои удары, и хороший голкипер.
А в завершении
Фернанду САНТУШ: «САМ НАЗНАЧИЛ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 11-МЕТРОВЫХ — И БУДУ ИХ ЗАЩИЩАТЬ!»
— Думаю, что игра получилась замечательной, — попытался начать на позитивной ноте очень расстроенный на вид главный тренер чемпионов Европы. — На поле вышли классные команды, я уже говорил накануне, что и Португалия, и Чили — великолепные сборные, готовые пробиться в финал. Мы начали очень хорошо, удалось удивить соперника. И считаю, что до перерыва мы играли лучше, пусть у Чили и возник первый момент, но мы тут же ответили своим, да и потом имели подходы, которые можно было превратить в голы.
Во втором тайме команды уже немного устали. А по итогам овертайма и серии пенальти сборная Чили стала победителем. Справедливым победителем. Но если бы выиграли мы — тоже стали бы справедливым победителем. Игра была сбалансированной и равной. Опасные моменты возникали и у нас, и у них. Но соперник выиграл — поздравляем его.
— Показалось, что Португалия
— Тут надо отдать должное сопернику, который играл хорошо, не давал нам достаточно пространства. Мы уже видели, как он же доминировал на поле в матче с Германией. Немцы смогли создавать хорошие возможности только после того, как принялись играть флангами. Так же хотели действовать и мы. У нас получалось проводить хорошие атаки, возникали моменты после быстрых передач. В некоторых отрезках лучше была Португалия, в других — Чили. Но если резюмировать, соглашусь, мы могли бы быть и более эффективными в атаке.
— Почему Криштиану Роналду играл несколько глубже и отдавал немало передач назад?
— Он действовал на традиционной для себя позиции, создал много моментов. Не понимаю, почему у вас сложилось такое мнение.
— Три незабитых пенальти — это следствие ошибок пробивающих футболистов или прекрасная игра вратаря соперников?
— Чилийский голкипер сыграл замечательно. А что касается наших игроков, вы же помните, что они же (Рикарду Куарежма, Жоау Моутинью и Нани. — Прим. «СЭ») забивали в серии 11-метровых на чемпионате Европы против Польши. Сегодня не удалось. Но я сам их назначил — и буду защищать.
— Очередность пробивающих игроков — тоже ваше решение?
— Да, это наше решение, принятое ранее. Повторю, эти же три игрока забивали на чемпионате Европы в ворота Польши.
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|28 Июня, 21:00
|Зрители 40855
|1/2 финала
|Казань Арена
|Португалия
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0:0
Основное время: 0:0 (0:0)
Серия пенальти: 0:3
|Чили
|Фернанду Сантуш
|Хуан Антонио Пицци
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|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|6
|15
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|2
|7
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алиреза Фагани (Иран)
|Боковой судья
|Реза Сохандан (Иран)
|Боковой судья
|Мохаммадреза Мансури (Иран)
|Джайр Марруфо (США)
|Равшан Ирматов (Узбекистан)
|Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
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