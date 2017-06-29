Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
21:00 не начался Германия
Мексика
Матч за 3-е место
2.07 не начался Португалия
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался Чили
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30223461/
29 июня 2017, 2:05 | Спорт-Экспресс

«Эти же люди забили на Euro». Кто не смог переиграть Браво

Главные тренеры сборных Португалии и Чили подвели итоги полуфинала, победитель которого определился в серии пенальти.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс
1/18

Хуан Антонио ПИЦЦИ: «МЫ ЗАСЛУЖИЛИ ПОБЕДУ»

— Очень рад, что нам удалось выиграть, — сказал главный тренер сборной Чили. — Мы приложили огромные усилия, вы сами видели, что матч получился невероятно тяжелым. Не сумели забить с игры, но каждый убедился в том, что все футболисты играли на самом высоком уровне. Это чувствуется. И мы создали очень много голевых моментов — например, во втором тайме и в дополнительное время. Но в целом игра получилась сбалансированной, никто не допускал серьезных ошибок. Вначале играть было достаточно сложно, даже замены провести было непросто, ведь каждая могла негативно отразиться на изначальном плане. А в послематчевых пенальти наши футболисты заслужили похвалу — забили все три удара.

Серия 11-метровых — нелюбимый момент для каждого футболиста, никто не хочет участвовать в ней. Клаудио Браво знал, чего ожидать. Когда ему удалось отбить первый мяч, а Видаль при этом забил, нам стало легче, успокоились. Браво тщательно анализировал своих оппонентов, он в отличной форме и был подготовлен к серии.

— Как вы готовились к серии пенальти? Йоахим Лев, например, говорит, что они даже не тренируют 11-метровые… И против кого хотели бы сыграть в финале — Германией или Мексикой?

— Мне безразлично, с кем встретиться в решающем матче. От нас это не зависит, готовы сразиться с любой командой. А что касается серии пенальти, с одной стороны, мы должны учитывать, что всегда есть ее вероятность. Я тоже в бытность футболистом регулярно участвовал в ней. Очень сложно проводить соответствующие тренировки, ведь на стадионе совсем другие напряжение и ответственность. Но в рамках Кубка Америки у нас имелся соответствующий опыт. Те, кто забил у нас, — как раз наиболее опытные. Они в состоянии анализировать, как себя поведут голкиперы соперника.

— Гордитесь сейчас игроками?

— Очень. Они на любых турнирах достойно представляют страну. И сегодня мы сыграли всем сердцем, со всей ответственностью перед Чили. Поэтому очень рады — сделали людей счастливыми. Надеюсь, что и впредь будем добиваться успеха.

— Вы наверняка согласны, что в спорте очень многое решает везение, тем более в серии пенальти. Когда ваши футболисты не реализовывали моменты, когда были две штанги подряд в овертайме, не успели подумать: сегодня удача не на вашей стороне?

— Да, без везения никуда, но думаю, что сегодня мы заслужили эту победу. У нас ведь было очень много голевых моментов, особенно во второй половине матча. Когда два раза подряд мяч попадал в каркас, чувствовали себя не очень уютно. И в серии пенальти все всегда непредсказуемо. Выйти из таких ситуаций удается не всем. Но у нас очень хороший вратарь, который умеет предугадывать на несколько шагов вперед действия соперника. Удача помогает, однако мы выиграли не только благодаря ней. Победа в серии пенальти означает, что у тебя хорошие полевые игроки, которые забивают свои удары, и хороший голкипер.

А в завершении пресс-конференции скажу: в Казани нас очень тепло и радушно приняли. Я был здесь еще зимой, этот город может быть очень холодным и снежным. Как бы то ни было, мне он очень нравится в любое время года. Нас здесь так сердечно принимали! И я понимаю, что было бы здорово иметь больше времени и с интересом погулять по Казани, посмотреть на достопримечательности. Рекомендую всем: приезжайте сюда, это очень красивый город!

Фернанду САНТУШ: «САМ НАЗНАЧИЛ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 11-МЕТРОВЫХ — И БУДУ ИХ ЗАЩИЩАТЬ!»

— Думаю, что игра получилась замечательной, — попытался начать на позитивной ноте очень расстроенный на вид главный тренер чемпионов Европы. — На поле вышли классные команды, я уже говорил накануне, что и Португалия, и Чили — великолепные сборные, готовые пробиться в финал. Мы начали очень хорошо, удалось удивить соперника. И считаю, что до перерыва мы играли лучше, пусть у Чили и возник первый момент, но мы тут же ответили своим, да и потом имели подходы, которые можно было превратить в голы.

Во втором тайме команды уже немного устали. А по итогам овертайма и серии пенальти сборная Чили стала победителем. Справедливым победителем. Но если бы выиграли мы — тоже стали бы справедливым победителем. Игра была сбалансированной и равной. Опасные моменты возникали и у нас, и у них. Но соперник выиграл — поздравляем его.

— Показалось, что Португалия все-таки не была столь опасна, как обычно, и создавала меньше хороших возможностей.

— Тут надо отдать должное сопернику, который играл хорошо, не давал нам достаточно пространства. Мы уже видели, как он же доминировал на поле в матче с Германией. Немцы смогли создавать хорошие возможности только после того, как принялись играть флангами. Так же хотели действовать и мы. У нас получалось проводить хорошие атаки, возникали моменты после быстрых передач. В некоторых отрезках лучше была Португалия, в других — Чили. Но если резюмировать, соглашусь, мы могли бы быть и более эффективными в атаке.

— Почему Криштиану Роналду играл несколько глубже и отдавал немало передач назад?

— Он действовал на традиционной для себя позиции, создал много моментов. Не понимаю, почему у вас сложилось такое мнение.

— Три незабитых пенальти — это следствие ошибок пробивающих футболистов или прекрасная игра вратаря соперников?

— Чилийский голкипер сыграл замечательно. А что касается наших игроков, вы же помните, что они же (Рикарду Куарежма, Жоау Моутинью и Нани. — Прим. «СЭ») забивали в серии 11-метровых на чемпионате Европы против Польши. Сегодня не удалось. Но я сам их назначил — и буду защищать.

— Очередность пробивающих игроков — тоже ваше решение?

— Да, это наше решение, принятое ранее. Повторю, эти же три игрока забивали на чемпионате Европы в ворота Польши.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
28 Июня, 21:00 Зрители 40855 1/2 финала Казань Арена
Португалия 0:0
Основное время: 0:0 (0:0)
Серия пенальти: 0:3
 Чили
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Хуан Антонио Пицци
Составы
Руй Патрисиу 1
115′ Седрик Суариш 21
Элизеу 19
111′ Бруну Алвеш 2
96′ Жозе Фонти 6
Криштиану Роналду (к) 7
31′ Виллиам Карвалью 14
83′ Бернарду Силва 10
Рикарду Куарежма 20
116′ Андре Гомиш 15
Желсон Мартинш 18
102′ Адриэн Силва 23
Жоау Моутинью 8
43′ 76′ Андре Силва 9
Нани 17
1 Клаудио Браво (к)
15 Жан Босежур
17 Гари Медель
18 Гонсало Хара 23′
20 Чарльз Арангис
8 Артуро Видаль
7 Алексис Санчес
21 Марсело Диас
4 Маурисио Исла 120′
6 Хосе Педро Фуэнсалида
10 Пабло Эрнандес 112′ 51′
5 Франсиско Сильва
11 Эдуардо Варгас 86′
16 Мартин Родригес
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
15 Удары (всего) 15
3 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 2
7 Угловые 5
11 Фолы 13
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алиреза Фагани (Иран)
Боковой судья Реза Сохандан (Иран)
Боковой судья Мохаммадреза Мансури (Иран)
  Джайр Марруфо (США)
  Равшан Ирматов (Узбекистан)
  Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

Новости по теме

Бернарду Силва: Кубок конфедераций сложился для нас не так, как мы хотели

Бернарду Силва: Кубок конфедераций сложился для нас не так, как мы хотели

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва после полуфинального матча Кубка конфедераций-2017 с Чили (0:0, пенальти — 0:3) выразил сожаление по поводу поражения, передает из Казани корреспондент «СЭ» Артур ЕНИКЕЕВ.
Еще 7 новостей   Все новости
26 июня

Кокорин и Дзюба - о скандальном видео

Игорь Лебедев: "От слов "Дать в морду Жиркову" не откажусь!"

Ждем трансфер из ЦСКА в "Халл"
Викторина
Вышла ли сборная России из группы на Евро-2004?