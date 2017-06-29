«Эти же люди забили на Euro». Кто не смог переиграть Браво

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Хуан Антонио ПИЦЦИ: «МЫ ЗАСЛУЖИЛИ ПОБЕДУ»

— Очень рад, что нам удалось выиграть, — сказал главный тренер сборной Чили. — Мы приложили огромные усилия, вы сами видели, что матч получился невероятно тяжелым. Не сумели забить с игры, но каждый убедился в том, что все футболисты играли на самом высоком уровне. Это чувствуется. И мы создали очень много голевых моментов — например, во втором тайме и в дополнительное время. Но в целом игра получилась сбалансированной, никто не допускал серьезных ошибок. Вначале играть было достаточно сложно, даже замены провести было непросто, ведь каждая могла негативно отразиться на изначальном плане. А в послематчевых пенальти наши футболисты заслужили похвалу — забили все три удара.

Серия 11-метровых — нелюбимый момент для каждого футболиста, никто не хочет участвовать в ней. Клаудио Браво знал, чего ожидать. Когда ему удалось отбить первый мяч, а Видаль при этом забил, нам стало легче, успокоились. Браво тщательно анализировал своих оппонентов, он в отличной форме и был подготовлен к серии.

— Как вы готовились к серии пенальти? Йоахим Лев, например, говорит, что они даже не тренируют 11-метровые… И против кого хотели бы сыграть в финале — Германией или Мексикой?

— Мне безразлично, с кем встретиться в решающем матче. От нас это не зависит, готовы сразиться с любой командой. А что касается серии пенальти, с одной стороны, мы должны учитывать, что всегда есть ее вероятность. Я тоже в бытность футболистом регулярно участвовал в ней. Очень сложно проводить соответствующие тренировки, ведь на стадионе совсем другие напряжение и ответственность. Но в рамках Кубка Америки у нас имелся соответствующий опыт. Те, кто забил у нас, — как раз наиболее опытные. Они в состоянии анализировать, как себя поведут голкиперы соперника.

— Гордитесь сейчас игроками?

— Очень. Они на любых турнирах достойно представляют страну. И сегодня мы сыграли всем сердцем, со всей ответственностью перед Чили. Поэтому очень рады — сделали людей счастливыми. Надеюсь, что и впредь будем добиваться успеха.

— Вы наверняка согласны, что в спорте очень многое решает везение, тем более в серии пенальти. Когда ваши футболисты не реализовывали моменты, когда были две штанги подряд в овертайме, не успели подумать: сегодня удача не на вашей стороне?

— Да, без везения никуда, но думаю, что сегодня мы заслужили эту победу. У нас ведь было очень много голевых моментов, особенно во второй половине матча. Когда два раза подряд мяч попадал в каркас, чувствовали себя не очень уютно. И в серии пенальти все всегда непредсказуемо. Выйти из таких ситуаций удается не всем. Но у нас очень хороший вратарь, который умеет предугадывать на несколько шагов вперед действия соперника. Удача помогает, однако мы выиграли не только благодаря ней. Победа в серии пенальти означает, что у тебя хорошие полевые игроки, которые забивают свои удары, и хороший голкипер.

А в завершении пресс-конференции скажу: в Казани нас очень тепло и радушно приняли. Я был здесь еще зимой, этот город может быть очень холодным и снежным. Как бы то ни было, мне он очень нравится в любое время года. Нас здесь так сердечно принимали! И я понимаю, что было бы здорово иметь больше времени и с интересом погулять по Казани, посмотреть на достопримечательности. Рекомендую всем: приезжайте сюда, это очень красивый город!

Фернанду САНТУШ: «САМ НАЗНАЧИЛ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 11-МЕТРОВЫХ — И БУДУ ИХ ЗАЩИЩАТЬ!»

— Думаю, что игра получилась замечательной, — попытался начать на позитивной ноте очень расстроенный на вид главный тренер чемпионов Европы. — На поле вышли классные команды, я уже говорил накануне, что и Португалия, и Чили — великолепные сборные, готовые пробиться в финал. Мы начали очень хорошо, удалось удивить соперника. И считаю, что до перерыва мы играли лучше, пусть у Чили и возник первый момент, но мы тут же ответили своим, да и потом имели подходы, которые можно было превратить в голы.

Во втором тайме команды уже немного устали. А по итогам овертайма и серии пенальти сборная Чили стала победителем. Справедливым победителем. Но если бы выиграли мы — тоже стали бы справедливым победителем. Игра была сбалансированной и равной. Опасные моменты возникали и у нас, и у них. Но соперник выиграл — поздравляем его.

— Показалось, что Португалия все-таки не была столь опасна, как обычно, и создавала меньше хороших возможностей.

— Тут надо отдать должное сопернику, который играл хорошо, не давал нам достаточно пространства. Мы уже видели, как он же доминировал на поле в матче с Германией. Немцы смогли создавать хорошие возможности только после того, как принялись играть флангами. Так же хотели действовать и мы. У нас получалось проводить хорошие атаки, возникали моменты после быстрых передач. В некоторых отрезках лучше была Португалия, в других — Чили. Но если резюмировать, соглашусь, мы могли бы быть и более эффективными в атаке.

— Почему Криштиану Роналду играл несколько глубже и отдавал немало передач назад?

— Он действовал на традиционной для себя позиции, создал много моментов. Не понимаю, почему у вас сложилось такое мнение.

— Три незабитых пенальти — это следствие ошибок пробивающих футболистов или прекрасная игра вратаря соперников?

— Чилийский голкипер сыграл замечательно. А что касается наших игроков, вы же помните, что они же (Рикарду Куарежма, Жоау Моутинью и Нани. — Прим. «СЭ») забивали в серии 11-метровых на чемпионате Европы против Польши. Сегодня не удалось. Но я сам их назначил — и буду защищать.

— Очередность пробивающих игроков — тоже ваше решение?

— Да, это наше решение, принятое ранее. Повторю, эти же три игрока забивали на чемпионате Европы в ворота Польши.