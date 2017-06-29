Фонте: Всегда можно промахнуться с пенальти
Защитник сборной Португалии Жозе Фонте поделился впечатлениями от полуфинального матча Кубка конфедераций с командой Чили (0:0, 0:3 пен.).
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«Нам не повезло с пенальти. Но надо смотреть позитивно. У нас много талантливых игроков, которые создали много моментов. Атак с нашей стороны хватало. У соперника здорово сыграл вратарь. Испытывал ли я давление, когда не реализовали пенальти? Всегда можно промахнуться», — передаёт слова Фонте корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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