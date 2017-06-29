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Кубок конфедераций по футболу 2017
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тв
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Австралия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30223453/
29 июня 2017, 2:02 | Чемпионат.com

Видаль: Перед послематчевыми пенальти сказал, что Браво отобьёт 2−3 удара

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль после матча ½ финала Кубка конфедераций с Португалией (0:0, 3:0 пен.) похвалил голкипера команды Клаудио Браво, отразившего три пенальти.

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© РИА "Новости"
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«Я очень счастлив. Это была тяжёлая игра. Все мысли теперь только о воскресной игре. Браво — один из лучших вратарей мира. Перед серией послематчевых пенальти я сказал, что он отобьёт два-три удара, и оказался прав. Блестящая работа нашего голкипера», — передаёт слова Видаля корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
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