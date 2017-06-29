Видаль: Перед послематчевыми пенальти сказал, что Браво отобьёт 2−3 удара
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль после матча ½ финала Кубка конфедераций с Португалией (0:0, 3:0 пен.) похвалил голкипера команды Клаудио Браво, отразившего три пенальти.
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«Я очень счастлив. Это была тяжёлая игра. Все мысли теперь только о воскресной игре. Браво — один из лучших вратарей мира. Перед серией послематчевых пенальти я сказал, что он отобьёт
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