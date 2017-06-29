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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30223343/
29 июня 2017, 1:05 | ТАСС

Тренер сборной Чили по футболу будет рекомендовать всем знакомым посетить Казань

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Казань — это прекрасный город в любое время года, который достоин того, чтобы его посетить. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер сборной Чили по футболу Хуан Антонио Пицци.

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В среду чилийцы на «Казань-Арене» обыграли португальцев в полуфинале Кубка конфедераций. В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя (0:0), в серии 11-метровых ударов сильнее оказались южноамериканцы — 3:0.

«Хочу отметить, что нас очень радушно приняли в Казани, с открытым сердцем. Я уже был здесь зимой, да, здесь могут быть снегопады, но мне нравится город и зимой, и летом. Рекомендовал бы всем знакомым посетить его, если есть свободное время», — сказал Пицци.

Полуфинал Португалия — Чили стал последней игрой на турнире, которую приняла Казань. Ранее здесь прошли три встречи группового этапа. В следующем году город примет матчи чемпионата мира.
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