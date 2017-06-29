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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
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18.06 завершен Камерун 0
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19.06 завершен Австралия 2
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L 1B/2A
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2.07 не начался Чили
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30223335/
29 июня 2017, 1:04 | Чемпионат.com

Мостовой: Если бы серия продолжилась, Браво мог бы отбить и все пять пенальти

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от полуфинального матча Кубка конфедераций Португалия — Чили (0:0, по пенальти — 0:3).

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Голкипер чилийской команды Клаудио Браво в серии послематчевых пенальти отразил все три удара соперника.

«Браво! Это слово теперь будет долго звучать и у нас в эфирах, и в Чили. Вратарь, отбивший три пенальти. Ударь ещё португальцы, мне кажется, он смог бы отбить и все пять. В целом тяжёлый, трудный матч и для болельщиков, и для футболистов. Все знали слабые и сильные стороны соперников, футболисты терпели, было видно, что физически подустали. Турнир короткий, и футболисты за полторы недели играли четвёртый матч. Не забываем, что игроки провели столько игр в своих чемпионатах и еврокубках. Замены португальцев не переломили ход встречи, а вот у чилийцев они сыграли определённую роль.

Португалия и Чили не забили ни одного мяча, потому что, помимо сильных атакующих игроков, у обеих команд есть и хорошие оборонительные линии. Португальцы за счёт своей оборонительной игры выиграли чемпионат Европы, сегодняшняя команда напоминала мне ту сборную Португалии. Чилийцы же за счёт обороны выиграли два последних Кубка Америки, остановив даже Месси, для которого в принципе не существует защитников. Поэтому я не ожидал сегодня много забитых мячей, думал, что кто-то может забить один мяч, хотя прекрасные моменты были и у тех, и у других.

Пенальти в ворота Португалии был. Я даже удивился, что чилийцы не стали просить видеоповтор. В предыдущих играх многие команды просили его. Сегодня же к судье никаких претензий не было, даже несмотря на пенальти, который он не дал. Возможно, побоялся в последние минуты добавленного времени, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
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28 Июня, 21:00 Зрители 40855 1/2 финала Казань Арена
Португалия 0:0
Основное время: 0:0 (0:0)
Серия пенальти: 0:3
 Чили
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Хуан Антонио Пицци
Составы
Руй Патрисиу 1
115′ Седрик Суариш 21
Элизеу 19
111′ Бруну Алвеш 2
96′ Жозе Фонти 6
Криштиану Роналду (к) 7
31′ Виллиам Карвалью 14
83′ Бернарду Силва 10
Рикарду Куарежма 20
116′ Андре Гомиш 15
Желсон Мартинш 18
102′ Адриэн Силва 23
Жоау Моутинью 8
43′ 76′ Андре Силва 9
Нани 17
1 Клаудио Браво (к)
15 Жан Босежур
17 Гари Медель
18 Гонсало Хара 23′
20 Чарльз Арангис
8 Артуро Видаль
7 Алексис Санчес
21 Марсело Диас
4 Маурисио Исла 120′
6 Хосе Педро Фуэнсалида
10 Пабло Эрнандес 112′ 51′
5 Франсиско Сильва
11 Эдуардо Варгас 86′
16 Мартин Родригес
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
15 Удары (всего) 15
3 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 2
7 Угловые 5
11 Фолы 13
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алиреза Фагани (Иран)
Боковой судья Реза Сохандан (Иран)
Боковой судья Мохаммадреза Мансури (Иран)
  Джайр Марруфо (США)
  Равшан Ирматов (Узбекистан)
  Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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