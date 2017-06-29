Глава чилийской федерации: Через футбол мы показываем, на что способны

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«Мы безумно счастливы. Игра была сложной, прошла на высшем уровне, хоть никто и не забил в основное время. Никто из команд не ошибся. Сегодняшней игра самым лучшим примером настоящего футбольного матча. Мы увидели борьбу за победу.

Это значимое событие для чилийского народа. Мы представляем страну. У нас не лучшая инфраструктура, но через футбол мы показываем, на что способны. Весь мой респект Клаудио Браво. Он великолепен и не только во время пенальти. Он сделал все что он мог сделать в команде. Поддержка вратаря очень важна для команды. Браво провел выдающийся матч, — передает слова функционера корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.