Глава чилийской федерации: Через футбол мы показываем, на что способны
Президент чилийской федерации футбола Артуро Саллах поделился впечатлениями от победы Чили над Португалией (0:0, 3−0 пен) в полуфинальном матче Кубка конфедераций.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Мы безумно счастливы. Игра была сложной, прошла на высшем уровне, хоть никто и не забил в основное время. Никто из команд не ошибся. Сегодняшней игра самым лучшим примером настоящего футбольного матча. Мы увидели борьбу за победу.
Это значимое событие для чилийского народа. Мы представляем страну. У нас не лучшая инфраструктура, но через футбол мы показываем, на что способны. Весь мой респект Клаудио Браво. Он великолепен и не только во время пенальти. Он сделал все что он мог сделать в команде. Поддержка вратаря очень важна для команды. Браво провел выдающийся матч, — передает слова функционера корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|28 Июня, 21:00
|Зрители 40855
|1/2 финала
|Казань Арена
|Португалия
|
0:0
Основное время: 0:0 (0:0)
Серия пенальти: 0:3
|Чили
|Фернанду Сантуш
|Хуан Антонио Пицци
|
|
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|6
|15
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|2
|7
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алиреза Фагани (Иран)
|Боковой судья
|Реза Сохандан (Иран)
|Боковой судья
|Мохаммадреза Мансури (Иран)
|Джайр Марруфо (США)
|Равшан Ирматов (Узбекистан)
|Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти