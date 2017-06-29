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https://sport.mail.ru/football2017/news/30223189/
29 июня 2017, 0:44 | ТАСС

Сборные Германии и Мексики оспорят вторую путевку в финал Кубка конфедераций

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Сборные Германии и Мексики сыграют в четверг в Сочи во втором полуфинальном матче Кубка конфедераций по футболу. Победитель 2 июля сыграет в Санкт-Петербурге в финальной встрече турнира с чилийцами, проигравшая команда отправится в Москву на матч за третье место с португальцами.

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© РИА "Новости"

Сборная Германии стала победителем группы В, выиграв у команд Австралии (3:2) и Камеруна (3:1) и сыграв вничью с соперниками из Чили (1:1). Чемпионы мира представлены на турнире экспериментальным составом, однако с каждым матчем футболисты набираются опыта и уверенно выглядят прежде всего в атаке. На предварительной стадии немецкая команда забила семь мячей, полузащитник Ларс Штиндль и форвард Тимо Вернер отличились по два раза.

Сборная Мексики, как и немцы, выиграла в своей группе два матча (у команд Новой Зеландии и России со счетом 2:1), разделив очки с португальцами (2:2), которые стали первыми благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей. Мексиканцы в каждом из матчей турнира пропускали первыми и успешно отыгрывались, проявив характер. В первом тайме матча против сборной России, которую устраивала только победа, «ацтеки» с большим трудом справились с давлением хозяев, но сумели сравнять счет, а после перерыва провести решающий мяч.

Став победителем своей группы, сборная Германии осталась в Сочи, где провела заключительную встречу предварительного раунда с камерунцами. Здесь же немцы обыграли австралийцев (3:2), мексиканская сборная на олимпийском «Фиште» победила команду Новой Зеландии (2:1). При у том у мексиканской команды был дополнительный день отдыха, часть которого, впрочем, пришлось потратить на переезд из Казани, где были повержены хозяева.

По словам Йоахима Лёва, сборная Мексики — команда уровня чилийской, с которой немцы здесь сыграли вничью. Главный тренер сборной Германии рассказал, что выпустит на поле всех лучших игроков, в последнем матче с камерунцами некоторым лидерам был предоставлен отдых.

12 лет спустя

29 июня 2005 года сборные Германии и Мексики сыграли в матче за третье место Кубка конфедераций. Турнир был организован в Германии за год до чемпионата мира, и хозяева в дополнительное время сумели взять верх со счетом 4:3, решающий мяч забил Михаэль Баллак. Если для сборной Германии третье место стало лучшим результатом на Кубке конфедераций, то мексиканская команда выиграла домашний турнир в 1999 году.

В 1978 году в аргентинской Кордове сборная Мексики потерпела одно из самых крупных поражений в истории чемпионатов мира — со счетом 0:6 от команды ФРГ. Турнир почти 40-летней давности стал последним для мексиканцев, когда они не сумели выйти из группы. В 1982 году команда не сумела пробиться в финальный турнир в Испанию, а в 1990 году не играла из-за дисквалификации. В остальных семи случаях мексиканцы добирались как минимум до 1/8 финала.

Причем в 1986 (в четвертьфинале) и в 1998 годах они проигрывали именно немецким футболистам. В 1986 году на домашнем турнире мексиканцы были как никогда близки к выходу в полуфинал, однако уступили команде ФРГ в серии пенальти. 19 лет назад в концовке матча 1/8 финала сборная Германии вырвала победу со счетом 2:1, когда отличились Юрген Клинсманн и Оливер Бирхофф.

Ни один из чемпионатов мира, где немецкая команда побеждала мексиканцев, она выиграть не смогла, хотя является одной из самых титулованных сборных в мире — четыре чемпионских звания и 13 попаданий в четверку лучших команд. Трижды сборная Германии побеждала и на чемпионатах Европы, однако в последний раз — в 1996 году, когда играло поколение Клинсманна, в тренерском штабе которого затем начинал свою карьеру в сборной Лёв.

Последний матч турнира в Сочи

Сборные Германии и Мексики сыграют на сочинском стадионе «Фишт», где проходила зимняя Олимпиада 2014 года. Начало — 21:00 мск, главным арбитром назначен Нестор Питана из Аргентины. В случае ничьей в основные 90 минут будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут, где тренеры команд смогут провести по четвертой замене.

В среду в первом полуфинальном матче в Казани чилийцы оказались сильнее команды Португалии в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0.

Матч за третье место состоится 2 июля в Москве, финальная встреча — в этот же день в Санкт-Петербурге.
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