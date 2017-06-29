Инфантино доволен организацией Кубка конфедераций
КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высоко оценил уровень организации Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Свое мнение он высказал журналистам.
Кубок конфедераций стартовал 17 июня, а завершится 2 июля. Матчи турнира проводятся в Москве,
«Турнир в России проходит хорошо. Я увидел полную картину. Все стадионы отличные и красивые, публика на них ходит, хорошая организация», — сказал Инфантино.
В среду в Казани состоялся полуфинальный матч турнира между сборными Португалии и Чили. Основное и дополнительное время встречи завершились вничью 0:0, а в серии пенальти победили чилийцы — 3:0. Вратарь чилийской команды Клаудио Браво отразил все три удара португальцев с 11-метровой отметки.
«Сегодня на стадионе мы видели 10 тысяч болельщиков из Чили. Кубок конфедераций — это праздник футбола», — сказал Инфантино, посетивший матч.
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