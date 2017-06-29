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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
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Мексика 2
тв
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Чили 2
тв
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19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
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Россия 1
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Чили 0 (3)
тв
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30223186/
29 июня 2017, 0:31 | ТАСС

Инфантино доволен организацией Кубка конфедераций

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высоко оценил уровень организации Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Свое мнение он высказал журналистам.

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Кубок конфедераций стартовал 17 июня, а завершится 2 июля. Матчи турнира проводятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

«Турнир в России проходит хорошо. Я увидел полную картину. Все стадионы отличные и красивые, публика на них ходит, хорошая организация», — сказал Инфантино.

В среду в Казани состоялся полуфинальный матч турнира между сборными Португалии и Чили. Основное и дополнительное время встречи завершились вничью 0:0, а в серии пенальти победили чилийцы — 3:0. Вратарь чилийской команды Клаудио Браво отразил все три удара португальцев с 11-метровой отметки.

«Сегодня на стадионе мы видели 10 тысяч болельщиков из Чили. Кубок конфедераций — это праздник футбола», — сказал Инфантино, посетивший матч.
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