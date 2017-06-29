Стипе Плетикоса: На моей памяти не было такого, чтобы вратарь вытащил три пенальти
Бывший вратарь «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса выразил восхищение игрой голкипера сборной Чили Клаудио Браво в полуфинале Кубка конфедераций-2017 против Португалии (0:0. Пен. 3:0).
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Чилиец парировал три одиннадцатиметровых в послематчевой серии пенальти.
— Давно не видел, как вратарь вытащил три из трех с пенальти, — сказал Плетикоса. — Браво — молодец, сделал «сухарь», вытащил свою команду. На моей памяти не было, чтобы так блестяще играли и вытащили три одиннадцатиметровых. (Евгений БЕЛОУСОВ).
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