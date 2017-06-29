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https://sport.mail.ru/football2017/news/30223172/
29 июня 2017, 0:28 | Чемпионат.com

Пицци: Браво тщательно анализировал оппонентов и был готов к серии пенальти

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци поделился впечатлениями о полуфинальном матче Кубка конфедераций с командой Португалии (0:0, по пенальти — 3:0).

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© РИА "Новости"
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Голкипер чилийской команды Клаудио Браво в серии послематчевых пенальти отразил все три удара соперника.

«Очень рад, что нам удалось сегодня победить. Конечно, мы приложили огромные усилия. Вы видели, матч был невероятно тяжёлым. И хотя мы не забили в основное время, каждый мог убедиться, что все футболисты играли на самом высоком уровне. Это чувствовалось. И мы создали очень много голевых моментов — например, в овертайме. Но в целом игра получилась сбалансированной, никто не допускал серьёзных ошибок. В начале играть было достаточно сложно, даже замены делать было непросто — каждая могла негативно сказаться на ходе игры. К счастью, в серии послематчевых пенальти наши футболисты заслужили похвалу.

Серия пенальти — это уникальная ситуация. Это нелюбимый момент для каждого футболиста — никто не хочет попадать в такую ситуацию. Клаудио знал, чего ожидать. Когда ему удалось отбить первый мяч, а Видаль забил, нам стадо легче. Мы успокоились. Браво тщательно анализировал оппонентов, он в отличной форме и был прекрасно подготовлен к этой серии. Мы всегда должны учитывать, что есть вероятность серии пенальти. Я тоже, будучи футболистом, участвовал в них. Очень сложно проводить соответствующие тренировки, так как на стадионе совсем другое напряжение и ответственность, — передаёт слова Пицци корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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