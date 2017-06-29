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https://sport.mail.ru/football2017/news/30223098/
29 июня 2017, 0:18 | Чемпионат.com

Браво! Вратарь сборной Чили «потащил» 3 пенальти и затащил команду в финал

Чемпионам Европы и Америки не хватило 90 минут, чтобы выяснить, кто лучше. Сборная Чили переиграла Португалию в серии пенальти.

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Теоретически Казань имела шанс увидеть сегодня великое сражение Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Если бы сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, как Португалия — чемпионат Европы, то оказалась бы на месте Чили. Однако чилийцы превратились в настоящий кошмар для «альбиселесте», они побеждали Месси и его друзей, как в финале 2015 года, так и в финале 2016-го. Причём оба раза в серии пенальти!

Роналду против Видаля

Теперь с точки зрения индивидуальных противостояний первый полуфинал Кубка конфедераций можно было рассматривать, например, как спор Роналду и Алексиса Санчеса из лондонского «Арсенала». Да и Артуро Видаль, пусть не снайпер, способен был побороться с обладателем «Золотого мяча» за звание лучшего игрока матча. К слову, перед полуфиналом Видаля едва не поссорили с Роналду. Некоторые спортивные газеты и сайты опубликовали интервью полузащитника «Баварии», в котором он якобы оскорбил португальца. Потом, правда, журналисты поняли — конфуз случился из-за особенностей чилийского варианта испанского языка. Оказалось, что для Видаля не существует «грозного соперника», а не «жулика» Роналду. Но в любом случае эта история лишь подогрела интерес к матчу.

Португальцы в отличие от соперника имели перед полуфиналом кадровые проблемы. Выбыли два защитника — дисквалифицированный Пепе и травмированный Рафаэл Геррейро. Странно, что Фернанду Сантуш не стал беречь Пепе во встрече 3-го тура группового турнира с Новой Зеландией. Главного тренера чемпионов Европы спросили на эту тему. «Мы готовили замену, однако у нас был сложный старт второго тайма. Если бы соперник забил, было бы тяжело в концовке. Не нужно так просто терять мяч и получать жёлтую карточку. Конечно, я бы заменил Пепе раньше, если бы знал, как всё сложится», — фактически признал свою ошибку Сантуш. Благодаря стечению обстоятельств в основу вернулся Жозе Фонте, составив дуэт с Бруну Алвешем.

Все хотят быстрый гол

Вспоминая две нулевые ничьи сборной Чили с Аргентиной и стиль игры португальцев на победном Евро-2016, стоило ждать достаточно закрытого футбола. Но соперники, напротив, начали настолько смело, словно спешили забить. Действовали на хороших скоростях, агрессивно, так что футбол смотрелся. В первом тайме команды Сантуша и Хуана Антонио Пицци нанесли 11 ударов на двоих, а по владению мячом некоторый перевес имели чилийцы.

По логике вещей акцент при развитии наступления должен был делаться на фланги Роналду и Санчеса. Криштиану уже на 6-й минуте опасно бил головой, но мяч пролетел мимо цели. Впрочем, куда больше впечатлил следующий яркий эпизод с участием звезды португальцев. Нападающий «Реала» выдал потрясающую передачу на молодого партнёра по атаке Андре Силву, положив мяч прямо в ноги несостоявшемуся новичку «Зенита». Такие моменты надо забивать, тем более, когда ассистирует Роналду, а вот Андре Силва сплоховал — пробил прямо в голкипера Клаудио Браво.

Каждое касание мяча Роналду вносило напряжение в оборону сборной Чили, зато Санчес был не столь заметен. Более острые ситуации возникали с участием Чарлиса Арангиса, который имел два шанса забить. Видаль избежал ненужного конфликта с Криштиану до полуфинала, однако на поле быстро сцепился с Бруну Алвешем. Хорошо, что вовремя остыл, иначе рисковал нарваться на красную карточку и подвести команду. Но всё это обратная сторона того, что Артуро стремится проявлять лидерские качества. Эмоциональный полузащитник классным пасом развернул атаку, едва не завершённую голом Арангиса, да и сам пристреливался до перерыва — ударил рядом со штангой.

Браво, Браво!

Сборная Чили больше работала с мячом внизу, но и наверху чемпионы Америки ничуть не уступали европейцам. Чилийцы использовали кроссы на вроде бы не крупного Эдуардо Варгаса, заставляя демонстрировать свой сумасшедший прыжок Бруну Алвеша, да и неожиданные врывания Видаля из глубины всегда таили в себе огромную угрозу. Во втором тайме игрок «Баварии» продолжил соревноваться с Роналду за то, чтобы стать автором победного мяча и героем вечера. Видаль почти достиг цели, когда бил головой из-под Элизеу, ему совсем чуть-чуть не повезло. Ещё раз пощекотал нервы Рую Патрисиу дальним ударом.

Криштиану в свою очередь подарил сейв Браво, когда не здорово пробил, будучи почему-то совершенно свободным в штрафной чилийцев. В концовке лучший момент тоже имел обладатель «Золотого мяча».

Сыграл в фирменном стиле: выбрал самую точную позицию в штрафной противника, вовремя выпрыгнул, атаковал со «второго этажа». Но и Роналду фортуна не улыбнулась, так что Португалия с Чили выдали за 90 минут прогнозируемые 0:0 и продолжили выяснять отношения в дополнительное время. По ходу которого, кстати, состоялась разрешённая новым регламентом четвёртая замена.

Путёвку в Петербург на 2 июля заслужили обе сборные, однако финала из трёх команд не бывает. Победителя пришлось определять в серии пенальти. Правда, на одиннадцатиметровый сборные Португалии и Чили наиграли ещё на 113-й минуте матча: Жозе Фонте наступил на ногу сопернику в своей штрафной. Просто необъяснимо, почему иранец Алиреза Фагани не стал смотреть повтор! Под занавес обозлённые чилийцы устроили штурм и сотрясли штангу ворот Руя Патрисиу.

В серии пенальти португальцы во главе с Роналду повторили судьбу аргентинцев с Месси. Чемпионы Европы вообще не сумели забить! Благодаря блестящей игре Браво бригада судей избежала крупного скандала, а чилийцы попали в финал.
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28 Июня, 21:00 Зрители 40855 1/2 финала Казань Арена
Португалия 0:0
Основное время: 0:0 (0:0)
Серия пенальти: 0:3
 Чили
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Хуан Антонио Пицци
Составы
Руй Патрисиу 1
115′ Седрик Суариш 21
Элизеу 19
111′ Бруну Алвеш 2
96′ Жозе Фонти 6
Криштиану Роналду (к) 7
31′ Виллиам Карвалью 14
83′ Бернарду Силва 10
Рикарду Куарежма 20
116′ Андре Гомиш 15
Желсон Мартинш 18
102′ Адриэн Силва 23
Жоау Моутинью 8
43′ 76′ Андре Силва 9
Нани 17
1 Клаудио Браво (к)
15 Жан Босежур
17 Гари Медель
18 Гонсало Хара 23′
20 Чарльз Арангис
8 Артуро Видаль
7 Алексис Санчес
21 Марсело Диас
4 Маурисио Исла 120′
6 Хосе Педро Фуэнсалида
10 Пабло Эрнандес 112′ 51′
5 Франсиско Сильва
11 Эдуардо Варгас 86′
16 Мартин Родригес
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
15 Удары (всего) 15
3 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 2
7 Угловые 5
11 Фолы 13
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алиреза Фагани (Иран)
Боковой судья Реза Сохандан (Иран)
Боковой судья Мохаммадреза Мансури (Иран)
  Джайр Марруфо (США)
  Равшан Ирматов (Узбекистан)
  Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
Обозначения
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Вторая желтая карточка
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