Булыкин: В серии пенальти с Португалией Браво показал себя во всей красе
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин подвёл итог матча сборных Португалии и Чили (0:0, 0−3 пен).
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Вратарь чилийцев Клаудио Браво отбил все три пенальти.
«Играли две очень хорошие команды, даже в дополнительное время державшие высокий темп. Опасных моментов было не так уж много, всего
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