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https://sport.mail.ru/football2017/news/30223097/
29 июня 2017, 0:23 | Чемпионат.com

Булыкин: В серии пенальти с Португалией Браво показал себя во всей красе

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин подвёл итог матча сборных Португалии и Чили (0:0, 0−3 пен).

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© РИА "Новости"
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Вратарь чилийцев Клаудио Браво отбил все три пенальти.

«Играли две очень хорошие команды, даже в дополнительное время державшие высокий темп. Опасных моментов было не так уж много, всего два-три, из-за того, что матч был напряжённым. Играли за выход в финал, а потому — строго. Зато в серии пенальти Браво показал себя во всей красе, а вот португальцы не смогли хорошо пробить», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
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