Булыкин: В серии пенальти с Португалией Браво показал себя во всей красе

Вратарь чилийцев Клаудио Браво отбил все три пенальти.



«Играли две очень хорошие команды, даже в дополнительное время державшие высокий темп. Опасных моментов было не так уж много, всего два-три, из-за того, что матч был напряжённым. Играли за выход в финал, а потому — строго. Зато в серии пенальти Браво показал себя во всей красе, а вот португальцы не смогли хорошо пробить», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.