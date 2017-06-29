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Браво отбил все три пенальти.

«Я чувствую себя как всегда. Я достаточно спокойный человек. Ранее я был травмирован, в течение определенного времени не играл на таком же уровне, как раньше. Но сегодня матч был особенным, Нам наконец-то удалось пробиться в финал. Это завершение очень важного цикла. Мы очень счастливы.

Я не думаю, что это случайность. для достижения таких результатов нужно трудиться, тренироваться, анализировать своих оппонентов. Мы вдумчиво работали и готовились к сопернику. Я всегда знал, что мне нужно делать.

Знаете, у Португалии было очень много моментов. Однако матч получился равным, мы уважали друг друга. Грамотно действовали, а самый важный залог нашего успеха — вера в свои силы. Достичь можно любого результата, если есть огромное желание, — передает слова Браво корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.