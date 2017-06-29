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34-летний футболист стал главным героем серии послематчевых пенальти, отразив три удара соперника. Клаудио одержал победу в голосовании болельщиков всего мира в выборе игрока, который внёс наибольший вклад в успех своей команды в этом матче. Встреча, которая проходила на стадионе «Казань-Арена» в столице Татарстана, завершилась победой чилийцев в серии пенальти — 0:0 (по пенальти — 3:0).