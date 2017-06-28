Сборная Чили обыграла португальцев и вышла в финал Кубка конфедераций

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В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя (0:0), в серии 11-метровых ударов сильнее оказались южноамериканцы — 3:0.

На встрече, прошедшей в Казани, присутствовало 40 855 зрителей.

Обе команды в этом году дебютировали на Кубке конфедераций. До этого они встречались три раза, в двух матчах победу праздновали португальцы, одна игра завершилась вничью.

В финале чилийцы встретятся с победителем другого полуфинала, в котором в четверг сыграют сборные Германии и Мексики. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».