Сборная Чили обыграла португальцев и вышла в финал Кубка конфедераций
КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Чили по футболу в серии пенальти одержала победу над командой Португалии в полуфинальном матче Кубка конфедераций, который проходит в России.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя (0:0), в серии 11-метровых ударов сильнее оказались южноамериканцы — 3:0.
На встрече, прошедшей в Казани, присутствовало 40 855 зрителей.
Обе команды в этом году дебютировали на Кубке конфедераций. До этого они встречались три раза, в двух матчах победу праздновали португальцы, одна игра завершилась вничью.
В финале чилийцы встретятся с победителем другого полуфинала, в котором в четверг сыграют сборные Германии и Мексики. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».
Встреча за третье место и финал Кубка конфедераций пройдут 2 июля в Москве и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|28 Июня, 21:00
|Зрители 40855
|1/2 финала
|Казань Арена
|Португалия
|
0:0
Основное время: 0:0 (0:0)
Серия пенальти: 0:3
|Чили
|Фернанду Сантуш
|Хуан Антонио Пицци
|
|
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|6
|15
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|2
|7
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алиреза Фагани (Иран)
|Боковой судья
|Реза Сохандан (Иран)
|Боковой судья
|Мохаммадреза Мансури (Иран)
|Джайр Марруфо (США)
|Равшан Ирматов (Узбекистан)
|Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти