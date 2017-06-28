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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
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18.06 завершен Камерун 0
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19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30222898/
28 июня 2017, 23:42 | ТАСС

Впервые в матче футбольных сборных была использована четвертая замена

КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Четвертая замена была использована сборной Португалии по футболу в матче полуфинала Кубка конфедераций против команды Чили. Встреча проходит в Казани.

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© РИА "Новости"
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На 116-й минуте Желсон Мартинш вышел на замену вместо Андре Гомеша.

Четвертую замену разрешено проводить в дополнительное время плей-офф турнира. Она впервые была использована в официальном матче на уровне национальных сборных. Ранее данная практика была опробована на клубном уровне в матчах национальных кубков Англии и Германии.
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28 Июня, 21:00 Зрители 40855 1/2 финала Казань Арена
Португалия 0:0
Основное время: 0:0 (0:0)
Серия пенальти: 0:3
 Чили
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Хуан Антонио Пицци
Составы
Руй Патрисиу 1
115′ Седрик Суариш 21
Элизеу 19
111′ Бруну Алвеш 2
96′ Жозе Фонти 6
Криштиану Роналду (к) 7
31′ Виллиам Карвалью 14
83′ Бернарду Силва 10
Рикарду Куарежма 20
116′ Андре Гомиш 15
Желсон Мартинш 18
102′ Адриэн Силва 23
Жоау Моутинью 8
43′ 76′ Андре Силва 9
Нани 17
1 Клаудио Браво (к)
15 Жан Босежур
17 Гари Медель
18 Гонсало Хара 23′
20 Чарльз Арангис
8 Артуро Видаль
7 Алексис Санчес
21 Марсело Диас
4 Маурисио Исла 120′
6 Хосе Педро Фуэнсалида
10 Пабло Эрнандес 112′ 51′
5 Франсиско Сильва
11 Эдуардо Варгас 86′
16 Мартин Родригес
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
15 Удары (всего) 15
3 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 2
7 Угловые 5
11 Фолы 13
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алиреза Фагани (Иран)
Боковой судья Реза Сохандан (Иран)
Боковой судья Мохаммадреза Мансури (Иран)
  Джайр Марруфо (США)
  Равшан Ирматов (Узбекистан)
  Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол с пенальти
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Серия пенальти: нереализованный пенальти

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