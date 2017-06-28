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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
21:00 доп. время Португалия 0
Чили 0
тв
1/2 финала
29.06 не начался Германия
Мексика
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30222569/
28 июня 2017, 22:53 | Р-Спорт

Полуфинальный матч КК-2017 Португалия — Чили в Казани посетили 40 855 зрителей

Полуфинальный матч Кубка конфедераций-2017 между сборными Португалии и Чили в Казани посетили 40 855 зрителей, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

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© РИА "Новости"
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Встреча между португальцами и чилийцами проходит в среду на «Казань Арене», после первого тайма счет равный — 0:0.

Рекорд посещаемости «Казань Арены» был установлен 5 ноября 2015 года на матче Лиги Европы между местным «Рубином» и английским «Ливерпулем», когда на трибунах собрались 41 585 зрителей. На матче группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики (1:2), состоявшийся 24 июня, этот рекорд был повторен.
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