Полуфинальный матч КК-2017 Португалия — Чили в Казани посетили 40 855 зрителей
Полуфинальный матч Кубка конфедераций-2017 между сборными Португалии и Чили в Казани посетили 40 855 зрителей, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
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Встреча между португальцами и чилийцами проходит в среду на «Казань Арене», после первого тайма счет равный — 0:0.
Рекорд посещаемости «Казань Арены» был установлен 5 ноября 2015 года на матче Лиги Европы между местным «Рубином» и английским «Ливерпулем», когда на трибунах собрались 41 585 зрителей. На матче группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики (1:2), состоявшийся 24 июня, этот рекорд был повторен.
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