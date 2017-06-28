К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Чтобы дать объективную оценку, нужно разбирать каждый матч, — говорит Валерий Карпин. — Первая игра — тут все понятно. Новая Зеландия — самая слабая команда на этом турнире. Таких соперников на чемпионате мира точно не будет. Даже в рамках отбора таких команд очень мало.

Что касается матча со сборной Португалии, то тут я могу сказать так: эта игра, мягко говоря, никого не впечатлила. Да, были навесы, но это ни к чему не привело. Сборная России не нанесла в первом тайме ни одного удара по воротам соперника.

Встреча с Мексикой оставила положительные эмоции, — продолжает специалист. — Мне она понравилась. Возможно, это был лучший матч при Станиславе Черчесове с точки зрения прессинга, атаки, и выполнения тренерских установок.

— Каждый матч нужно рассматривать в отдельности, — считает Георгий Черданцев. — Не согласен с тем, что наша команда не может должным образом подойти к ответственным матчам. Фактор гола играет важную роль. Поставил бы судья пенальти после падения Юрия Жиркова и все было бы иначе.

— Игорь Акинфеев много раз спасал нашу команду, — говорит Карпин. — Не думаю, что у нашей страны есть вратарь, который будет выручать в каждой ситуации. Таких игроков вообще нет. Конечно, Акинфеев совершил грубую ошибку, но с таким же успехом можно говорить об атаке. Так было всегда. У вратаря особое положение в команде. Забей Александр Ерохин в матче с Мексикой, кто знает, как бы все сложилось. Но мы же не говорим, что ему не хватило мастерства. Да, сыграл не лучшим образом, однако мы это не обсуждаем.

— К тому же, — говорит Черданцев, — мы не говорим про защитника, который проиграл позицию, имея преимущество в восемь метров. Оптимальный ли состав выставил Черчесов? Некорректный вопрос. Мы не находимся в команде, и не знаем, кто и в каком состоянии был перед игрой.

— Есть ли игроки в нашей стране, которые усилят сборную?

— Скажу так, — отвечает Карпин, — некоторые футболисты, которые получили вызов на Кубок конфедераций, могут не выступить на чемпионате мира. На то она и сборная — все может поменяться всего за один месяц. Кокорин и Дзюба? Если будут в порядке, то на чемпионате мира выступить должны.

— Не каждый игрок, который выступил на этом турнире, показал свой максимальный уровень, — говорит Черданцев. — О ком речь? Например, Федор Смолов. Он мог бы сыграть ярче. Другое дело, что у него мало опыта. Вообще, о чем мы можем рассуждать, если наш футболист говорит, что видел Чичарито (форвард леверкузенского «Байера» и сборной Мексики — прим. Редакции.) только по телевизору?