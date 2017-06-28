Казань поблагодарила сборные Чили и Португалии за игру на Кубке конфедераций

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборные Чили и Португалии в эти минуты борются за путевку в финал Кубка конфедераций на «Казань Арене». Эта игра — последняя для города на этом турнире.

На центральной трибуне арены перед игрой был вывешен большой баннер со словами «Казань благодарит всех за великолепный футбольный праздник. Надеемся еще увидеть вас».

Перед матчем зрителям показали видеообращения игроков команд Артуро Видаля и Криштиану Роналду, которые говорили о недопустимости дискриминации в футболе.

Казань в 2018 году примет шесть матчей чемпионата мира по футболу.