Лёв подарил мэру Сочи футболку с автографами игроков сборной Германии

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Об этом сообщает Welcome2018.



По словам Пахомова, футболка станет экспонатом Музея спортивной славы Сочи. «Это будет один из главных экспонатов музея, его смогут увидеть все жители и гости города-курорта», — отметил мэр.



Главный тренер и спортивные функционеры Германии выразили градоначальнику своё восхищение от пребывания в Сочи. По словам Йоахима Лёва, курорт оказался «выше всяческих похвал».