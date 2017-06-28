Валерий Карпин: Отменить лимит на легионеров? Уже поздно
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин подчеркнул, что за год до чемпионата мира-2018 отмена лимита в чемпионате России не поможет национальной команде.
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Карпин заявил, что отменять лимит на легионеров нужно было гораздо раньше.
— Отменить на легионеров? Уже поздно! — сказал в эфире программы «Все на футбол» Карпин. — Сейчас от этого уже ничего не изменится. Это нужно было сделать восемь лет назад.
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