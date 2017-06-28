Валерий Карпин: Отменить лимит на легионеров? Уже поздно

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Карпин заявил, что отменять лимит на легионеров нужно было гораздо раньше.

— Отменить на легионеров? Уже поздно! — сказал в эфире программы «Все на футбол» Карпин. — Сейчас от этого уже ничего не изменится. Это нужно было сделать восемь лет назад.