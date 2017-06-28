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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30221875/
28 июня 2017, 20:54 | Спорт-Экспресс

Валерий Карпин: Отменить лимит на легионеров? Уже поздно

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин подчеркнул, что за год до чемпионата мира-2018 отмена лимита в чемпионате России не поможет национальной команде.

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© РИА "Новости"

Карпин заявил, что отменять лимит на легионеров нужно было гораздо раньше.

— Отменить на легионеров? Уже поздно! — сказал в эфире программы «Все на футбол» Карпин. — Сейчас от этого уже ничего не изменится. Это нужно было сделать восемь лет назад.
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