«Кубок конфедераций по футболу сегодня продолжится без нас. Результат оказался предсказуемым, хотя после первой сумбурной игры появилась какая-то надежда. Я посмотрел интервью футболистов с опущенными головами, их оправдания — и лишний разу подведу черту. У нас в современной России не было футбола и нет. Это всё результат работы бывшего министра спорта и главы РФС Виталия Мутко. Это не только моё мнение, а мнение на 99,9% всех россиян, кто любит и уважает спорт. Построены шикарные стадионы, потрачены триллионы денег ради 2018 года. Я согласен, что это грандиозное событие, но сейчас оно выглядит как пир во время чумы.



Я смотрел передачу о китайском спорте и футболе, в частности. Они приглашают лучших тренеров, которые в первую очередь устанавливают дисциплину в тренировочном процессе. С таким подходом, уверен, что через 5−10 лет они будут играть, как бразильцы. У них у детей будут нагрузки серьёзнее, чем у нашей сборной команды, где основной нападающий жалуется на нагрузки и отказывается играть на Кубке конфедераций. Как ни показывают кадры тренировки нашей сборной, так видим только бег трусцой. Очень бы хотелось посмотреть, какие задания они выполняют в тренировочном процессе.

Вновь у команды не было лидера, способного повести игроков за собой, в одиночку переломить ход неудачного матча. К тому же вратарь Акинфеев в очередной раз делает ляпы в самых ответственных матчах. В этот раз он выкинул и вовсе цирковой номер, попытавшись изобразить что-то из арсенала тхэквондо. Нужно было вспомнить, что можно и головой отбивать мяч за пределами штрафной площади, а не ждать, когда он к тебе прилетит. Я надеялся, что, может, обновлённый, более молодой состав без скандалистов сможет что-то показать и порадует российского болельщика, но не получилось.



Уже не секрет, что на российский футбол тратят больше денег, чем на все зимние виды спорта вместе взятые. Был во главе РФС Николай Толстых, человек принципиальный, который хотел навести порядок в финансах, в тренировочном процессе, но нашлись люди, которые не дали ему работать, спровоцировали финансовые проблемы в федерации и вынудили уйти в отставку. Когда Мутко отчитывался на всю страну и утверждал, что у нас самое большое количество футбольных полей, он забыл сказать, что система подготовки футболистов высокого уровня как не работала, так и не работает", — написал Тихонов на своём сайте.