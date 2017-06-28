Ал. Тихонов: В России футбола не было и нет — это результат работы Мутко
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подвёл итог выступления сборной России на Кубке конфедераций.
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Видимо, что-то случилось...
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«Кубок конфедераций по футболу сегодня продолжится без нас. Результат оказался предсказуемым, хотя после первой сумбурной игры появилась
Я смотрел передачу о китайском спорте и футболе, в частности. Они приглашают лучших тренеров, которые в первую очередь устанавливают дисциплину в тренировочном процессе. С таким подходом, уверен, что через 5−10 лет они будут играть, как бразильцы. У них у детей будут нагрузки серьёзнее, чем у нашей сборной команды, где основной нападающий жалуется на нагрузки и отказывается играть на Кубке конфедераций. Как ни показывают кадры тренировки нашей сборной, так видим только бег трусцой. Очень бы хотелось посмотреть, какие задания они выполняют в тренировочном процессе.
Вновь у команды не было лидера, способного повести игроков за собой, в одиночку переломить ход неудачного матча. К тому же вратарь Акинфеев в очередной раз делает ляпы в самых ответственных матчах. В этот раз он выкинул и вовсе цирковой номер, попытавшись изобразить
Уже не секрет, что на российский футбол тратят больше денег, чем на все зимние виды спорта вместе взятые. Был во главе РФС Николай Толстых, человек принципиальный, который хотел навести порядок в финансах, в тренировочном процессе, но нашлись люди, которые не дали ему работать, спровоцировали финансовые проблемы в федерации и вынудили уйти в отставку. Когда Мутко отчитывался на всю страну и утверждал, что у нас самое большое количество футбольных полей, он забыл сказать, что система подготовки футболистов высокого уровня как не работала, так и не работает", — написал Тихонов на своём сайте.
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