К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Если проводить параллели вратаря и тренера, чувства практически одинаковые. И там и там ты остаёшься один на один со своими мыслями, ошибаться нельзя, нельзя распыляться, терять концентрацию, что бы ни случилось. Всегда надо быть внимательным, в тонусе, принимать решения, требовать, быть готовым ко всему», — сказал Черчесов в эфире «Матча».

Ранее бывший футболист сборной России Валерий Карпин высказал мнение, что для него является загадкой то, как вратарь видит и понимает игру из ворот.