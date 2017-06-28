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https://sport.mail.ru/football2017/news/30221865/
28 июня 2017, 20:46 | Чемпионат.com

Черчесов — о параллелях в работе вратарём и тренером: Чувства почти одинаковые

Бывший голкипер сборной России, который ныне является её главным тренером, Станислав Черчесов выразил мнение, что чувства, которые он испытывал, работая в качестве вратаря и наставника футбольных команд, практически одинаковые.

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© РИА "Новости"

«Если проводить параллели вратаря и тренера, чувства практически одинаковые. И там и там ты остаёшься один на один со своими мыслями, ошибаться нельзя, нельзя распыляться, терять концентрацию, что бы ни случилось. Всегда надо быть внимательным, в тонусе, принимать решения, требовать, быть готовым ко всему», — сказал Черчесов в эфире «Матча».

Ранее бывший футболист сборной России Валерий Карпин высказал мнение, что для него является загадкой то, как вратарь видит и понимает игру из ворот.
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