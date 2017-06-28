Черчесов — о параллелях в работе вратарём и тренером: Чувства почти одинаковые
Бывший голкипер сборной России, который ныне является её главным тренером, Станислав Черчесов выразил мнение, что чувства, которые он испытывал, работая в качестве вратаря и наставника футбольных команд, практически одинаковые.
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«Если проводить параллели вратаря и тренера, чувства практически одинаковые. И там и там ты остаёшься один на один со своими мыслями, ошибаться нельзя, нельзя распыляться, терять концентрацию, что бы ни случилось. Всегда надо быть внимательным, в тонусе, принимать решения, требовать, быть готовым ко всему», — сказал Черчесов в эфире «Матча».
Ранее бывший футболист сборной России Валерий Карпин высказал мнение, что для него является загадкой то, как вратарь видит и понимает игру из ворот.
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