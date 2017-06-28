Португалия — Чили. Стартовые составы
Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Чили на полуфинальный матч Кубка конфедераций-2017 в России.
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Напомним, игра между командами состоится сегодня в Казани и стартует в 21.00 мск.
Сборная Португалии: Патрисиу, Алвеш, Фонте, Андре Силва, Бернарду Силва, Вилиам Карвалью, Андре Гомеш, Элизеу, Адриен Силва, Криштиану Роналду, Седрик.
Сборная Чили: Браво, Исла, Санчес, Видаль, Эрнандес, Варгас, Босежур, Медель, Хара, Арангис, Диас.
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