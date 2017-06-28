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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
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Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
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Чили
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30221659/
28 июня 2017, 20:19 | Советский спорт

Португалия — Чили. Стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Чили на полуфинальный матч Кубка конфедераций-2017 в России.

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© РИА "Новости"

Напомним, игра между командами состоится сегодня в Казани и стартует в 21.00 мск.

Сборная Португалии: Патрисиу, Алвеш, Фонте, Андре Силва, Бернарду Силва, Вилиам Карвалью, Андре Гомеш, Элизеу, Адриен Силва, Криштиану Роналду, Седрик.

Сборная Чили: Браво, Исла, Санчес, Видаль, Эрнандес, Варгас, Босежур, Медель, Хара, Арангис, Диас.
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