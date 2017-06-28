К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По его словам, Россия все-таки является футбольной страной второго сорта. Руководитель армейцев выступает сегодня с лекцией в бизнес-школе RMA.

— Никто не хочет уезжать из нашего футболиста. Почему? Здесь он условно получает пять миллионов, а в Европе — 700 тысяч, — сказал Гинер. — Может быть, только молодые могут поехать. Нет таких зарплат в мире, как у нас. Если только в топ-клубах. Но там и играют топовые игроки!