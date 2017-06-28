Евгений Гинер: Почему никто не едет в Европу? Здесь игрок получает 5 миллионов, а там — 700 тысяч
Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что российские футболисты не хотят уезжать из
премьер-лиги из-за высоких зарплат.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
По его словам, Россия
— Никто не хочет уезжать из нашего футболиста. Почему? Здесь он условно получает пять миллионов, а в Европе — 700 тысяч, — сказал Гинер. — Может быть, только молодые могут поехать. Нет таких зарплат в мире, как у нас. Если только в
И топовые клубы продают футболки, например, с фамилией Алексиса Санчеса. Зарабатывают. А у нас, при всем уважении, Саша Головин. Я
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter