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https://sport.mail.ru/football2017/news/30221649/
28 июня 2017, 22:00 | Спорт-Экспресс

Евгений Гинер: Почему никто не едет в Европу? Здесь игрок получает 5 миллионов, а там — 700 тысяч

Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что российские футболисты не хотят уезжать из премьер-лиги из-за высоких зарплат.

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© РИА "Новости"
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По его словам, Россия все-таки является футбольной страной второго сорта. Руководитель армейцев выступает сегодня с лекцией в бизнес-школе RMA.

— Никто не хочет уезжать из нашего футболиста. Почему? Здесь он условно получает пять миллионов, а в Европе — 700 тысяч, — сказал Гинер. — Может быть, только молодые могут поехать. Нет таких зарплат в мире, как у нас. Если только в топ-клубах. Но там и играют топовые игроки!

И топовые клубы продают футболки, например, с фамилией Алексиса Санчеса. Зарабатывают. А у нас, при всем уважении, Саша Головин. Я все-таки считаю нас футбольной страной. Мы умеем играть. Просто мы — второсортная футбольная страна. Но можем обыгрывать серьезные европейские клубы.
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