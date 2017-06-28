Футболисты сборной Мексики тренируются в полном составе перед полуфиналом КК-2017

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Полуфинальная игра между сборными Мексики и Германии состоится 29 июня в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 21:00 мск.

Тренировка мексиканской команды проходит на стадионе «Адлер-2». Команда под руководством Хуана Карлоса Осорио занималась без защитников Карлоса Сальседо и Диего Рейеса, которые травмировались ранее.

Тренировка началась с опозданием на час. Причиной стало решение главного тренера команды Осорио провести с игроками сначала теоретическое занятие, а уже после него футболисты вышли поле.