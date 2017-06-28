Футболисты сборной Германии тренируются в полном составе накануне игры с мексиканцами
СОЧИ, 29 июн —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Футболисты сборной Германии в среду накануне полуфинального матча Кубка конфедераций проводят занятие в полном составе на тренировочном поле «Парк Арена» в Сочи.
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Сборная Германии в четверг в Сочи проведет полуфинальный матч Кубка конфедераций с командой Мексики. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 21:00 мск.
Накануне матча с мексиканцами сборная Германии проводит предыгровую тренировку на поле «Парк Арена» вблизи стадиона «Фишт», 15 минут из которой открыто для прессы. В общей группе занимается 21 футболист — все игроки, находящиеся в расположении «Бундесманшафт» с начала турнира.
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