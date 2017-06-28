Мексиканец сказал жене, что пойдёт за сигаретами, и улетел в Россию на КК-2017

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Гарсия сказал жене, что поедет в магазин за сигаретами, но вместо этого отправился в Россию, чтобы поддержать сборную Мексики.

«Я сказал своей жене, что поеду в супермаркет, чтобы купить сигарет. Но не уточнил, в какой именно. Хотя супруга в конце концов узнала, что я уехал в Россию на Кубок конфедераций», — приводит слова болельщика Remezcla.

29 июня сборная Мексики сыграет с Германией в полуфинале Кубка конфедераций.