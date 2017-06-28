Мамун в шутку предложила возглавить сборную России по футболу
Олимпийская чемпионка Рио по художественной гимнастике Маргарита Мамун в шутку предложила свою кандидатуру на пост главного тренера сборной России по футболу.
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Также она выразила мнение, что команду могла бы принять главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Винер.
— На что вы готовы, если бы от вас зависела победа сборной России по футболу?
— Я бы их тренировала! (смеется) На самом деле, не хватает нашей Ирины Александровны (Винер. — Прим. «СЭ») на них. Не знаю, как у них проходят тренировки, но знаю, что не в таком количестве, как у гимнасток или синхронисток.
Если бы я
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