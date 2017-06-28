Геннадий Орлов: Дзюба и Черчесов? «Зенит» все боятся и поэтому нагнетают!
Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что не верит в слухи о конфликте нападающего «Зенита» Артема Дзюбы с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
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Видимо, что-то случилось...
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Также он призвал прекратить обсуждать зарплату Александра Кокорина.
— Ведь не случайно говорят о конфликте Черчесова с Дзюбой.
— Кто говорит? Черчесов? Дзюба? От них этого не слышал. Все остальное — не прямая речь. Я понимаю, почему все это нагнетается.
— И почему?
— Потому что «Зенит» все боятся! Вот и пишут разное против клуба. А еще есть категория людей, которые завидуют Дзюбе, а особенно — Кокорину! Считают, что Александр незаслуженно получает такие деньги. Ну перестаньте уже. Это
Если даже Кокорин уйдет из «Зенита», он все равно окажется востребованным. Его обязательно
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