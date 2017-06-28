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https://sport.mail.ru/football2017/news/30219646/
28 июня 2017, 18:44 | Р-Спорт

Фетисов: Систему в футболе, позволяющую играть на высоком уровне, в РФ не создали

КАЗАНЬ, 28 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. За последние 12 лет в России не сумели организовать правильную систему в футболе, которая позволяет выступать на высочайшем уровне, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

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© РИА "Новости"

Сборная России по футболу на Кубке конфедераций, проходящем в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге, обыграла новозеландцев (2:0), но проиграла португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2) и не смогла выйти в полуфинал.

«Кто-то оценил это как провал, а кто-то — как достойное выступление. Но дело в другом: это (Кубок конфедераций) не высочайшего уровня турнир, не знаю, будет ли он продолжаться в дальнейшем. Хотя интерес в России колоссальный, — сказал Фетисов журналистам. — Мы не сумели за последние 12 лет создать систему в футболе, которая позволяет играть на высочайшем уровне. Это говорит об уровне внутреннего чемпионата, мотивации и так далее. Но здесь нет смысла винить игроков, они не причем».

«Чудеса, конечно, бывают, но мы говорим о системности, — заметил Фетисов, говоря о предпосылках хорошего выступления на чемпионате мира 2018 года. — Неслучайно у нас игроки не выступают в других лигах, это о чем-то говорит. Хотя на первый тайм с мексиканцами за счет мастерства тренера в мотивации игроков хватило, а когда нужно было терпеть и верить в победу… Тут другая история».
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