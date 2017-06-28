Фетисов: Систему в футболе, позволяющую играть на высоком уровне, в РФ не создали

Сборная России по футболу на Кубке конфедераций, проходящем в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге, обыграла новозеландцев (2:0), но проиграла португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2) и не смогла выйти в полуфинал.

«Кто-то оценил это как провал, а кто-то — как достойное выступление. Но дело в другом: это (Кубок конфедераций) не высочайшего уровня турнир, не знаю, будет ли он продолжаться в дальнейшем. Хотя интерес в России колоссальный, — сказал Фетисов журналистам. — Мы не сумели за последние 12 лет создать систему в футболе, которая позволяет играть на высочайшем уровне. Это говорит об уровне внутреннего чемпионата, мотивации и так далее. Но здесь нет смысла винить игроков, они не причем».