Фетисов: Систему в футболе, позволяющую играть на высоком уровне, в РФ не создали
КАЗАНЬ, 28 июн —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. За последние 12 лет в России не сумели организовать правильную систему в футболе, которая позволяет выступать на высочайшем уровне, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная России по футболу на Кубке конфедераций, проходящем в Москве, Казани, Сочи и
«Кто-то оценил это как провал, а
«Чудеса, конечно, бывают, но мы говорим о системности, — заметил Фетисов, говоря о предпосылках хорошего выступления на чемпионате мира 2018 года. — Неслучайно у нас игроки не выступают в других лигах, это о
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter