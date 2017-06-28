Бывший игрок «Динамо» и сборной Португалии Манише посетит полуфинал КК-2017
На первом полуфинале Кубка конфедераций в Казани, в котором сыграют сборные Португалии и Чили, ожидается сразу несколько почётных гостей, сообщает
пресс-служба ФИФА.
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Среди них президент ФИФА Джанни Инфантино, генеральный секретарь ФИФА Фатима Самура, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко бывший футболист «Динамо» и сборной Португалии Манише, посол чемпионата мира—2018 Алексей Смертин и бывший вратарь женской сборной Канады Карина Леблан.
Встреча между сборными Португалии и Чили пройдёт сегодня, 28 июня, начало игры — в 21:00 мск.
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