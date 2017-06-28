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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
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17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
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Мексика 2
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тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
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22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30219159/
28 июня 2017, 18:22 | Чемпионат.com

Бывший игрок «Динамо» и сборной Португалии Манише посетит полуфинал КК-2017

На первом полуфинале Кубка конфедераций в Казани, в котором сыграют сборные Португалии и Чили, ожидается сразу несколько почётных гостей, сообщает пресс-служба ФИФА.

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© РИА "Новости"

Среди них президент ФИФА Джанни Инфантино, генеральный секретарь ФИФА Фатима Самура, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко бывший футболист «Динамо» и сборной Португалии Манише, посол чемпионата мира—2018 Алексей Смертин и бывший вратарь женской сборной Канады Карина Леблан.

Встреча между сборными Португалии и Чили пройдёт сегодня, 28 июня, начало игры — в 21:00 мск.
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