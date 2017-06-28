Йоахим Лев: Допинг в сборной России? Похоже на спекуляцию

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Пресс-конференция началась с неприятной ситуации. Нападающий Хавьер Эрнандес уже приступил к ответу на первый вопрос, но затем в наушниках у многочисленных журналистов пропал звук перевода. На устранение проблемы ушло 10 минут. Осорио и Эрнандес терпеливо ждали.

— Я уже два года играю в Германии, и понимаю, насколько это сильный соперник. Это чемпионы мира, — повторно сказал Чичарито, когда технику наладили. — Но наша команда тоже хороша, в составе сборной Мексики собраны 23 футболиста высочайшего класса. Мы сплоченная команда, которая думает только о победе. И у нас сильный тренер, за которого мы бьемся. Кроме того нас будет поддерживать вся Мексика, мы это чувствуем.

— Не такая уж у Германии молодая команда, как это подается, — взял слово главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио. — Только одному игроку в составе немцев 20 — Хенриксу. Брандту — 21. Мы все восхищаемся чемпионами мира. Да и разве это плохо — молодость? Кардиолог и в 23 может оперировать больше людей, чем в 30. У них по сто матчей в клубах. Они лучшие в своих командах. А ведь бундеслига — одна из трех лучших лиг мира. Если посмотреть на биографию каждого из них, то эти ребята дебютировали в 16−17 лет. Эмре Джан, Дракслер… Неважно, что команда так молода. У нее огромный опыт. Но мы считаем, что способны достойно представить свою страну и весь североамериканский футбол.

***

Следом в переполненный зал пришли немцы. Сначала — защитник «Кельна» Йонас Хектор.

— Для нас важно, что остались в Сочи — это преимущество в плане подготовки к полуфиналу. Не нужно никуда лететь. Постараемся навязать Мексике свою игру. Мексиканцы агрессивны, много прессингуют. Будем этому противостоять. Нам нужно остудить соперника, заставить его играть по нашим правилам.

— Молодежная сборная Германии вышла в финал чемпионата Европы, обыграв по пенальти англичан. Вы в 11-метровых сильны?

— Если потребуется, то мы готовы. Немного тренировали здесь этот аспект.

Когда появился Йоахим Лев, вспышки камер защелкали как на красной дорожке перед вручением «Оскара». Тренер действующих чемпионов мира поговорил на самые разные темы:

О МЕКСИКЕ

— Выход в полуфинал с первого места — это успех. Теперь нас ждет матч с командой, которая выше уровнем чем Камерун и Австралия. Мексика — сборная уровня Чили. В ней собраны очень сильные футболисты, уверенные в себе, гордые. Соперника отличает сумасшедший настрой, умение атаковать с напором, быстро доставлять мяч вперед, игроки техничны.

Мы голодны до побед и хотим оказаться в финале. Понятно, что нам нужно перестраиваться. Но состав позволяет мне проявлять гибкость. На поле выйдет другая команда по сравнению с матчем против камерунцев.

Я доволен тем, как меняется наша сборная. Заранее планировал проверить здесь молодых игроков. Потому что товарищеские матчи — это одно, но турнир есть турнир. Здесь совсем другая интенсивность, другая атмосфера.

О ПОМОЩНИКЕ КЛОЗЕ

— Клозе растет как тренер. Наши нападающие многому у него учатся. Он дает очень полезные советы форвардам. Конечно, ему еще нужно набраться опыта. Быть игроком и тренером — разные вещи. Но думаю, у него большое будущее.

О «РУССКОМ» БАУЭРЕ

— Если у Роберта (защитник «Вердера». — Прим. «СЭ») есть возможность получить российский паспорт, то это его дело. Могу лишь сказать, что в наших списках этого футболиста на сегодняшний день нет. Поэтому для сборной Германии возможная потеря Бауэра — не проблема.

О ДОПИНГЕ В СБОРНОЙ РОССИИ

— Я слышал об этом расследовании, но пока нет конкретных имен, пока не названы «источники» все это выглядит как спекуляция. Если есть виновные, пусть их назовут и накажут, запретят им выступать. Иначе все это несерьезно. И это напрягает, ведь наши игроки тоже постоянно проходят тесты.

ОБ ИНТУИЦИИ

— Что мне подсказывает интуиция? Что мы окажемся в Санкт-Петербурге! Ведь финал пройдет именно там.

Полуфинал Кубка конфедераций Германия — Мексика пройдет в четверг, 29 июня, на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ

из Сочи