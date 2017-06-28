От Карреры до Марадоны: 6 тренеров на замену Черчесову в сборной
Раз мы принялись искать замену Игорю Акинфееву, то почему бы не подумать, кто может сменить и главного тренера, Станислава Черчесова?
Мы ищем, кем бы заменить Игоря Акинфеева. До сих пор не можем найти адекватной замены братьям Березуцким и Сергею Игнашевичу. Ломаем голову, кто же в сборной России подстрахует впавшего в немилость Игоря Денисова. О том, чтобы найти второго Аршавина — и вовсе речи не идет.
Но при всех бочках, которые уже катятся в сторону Станислава Черчесова, мы
А подумать стоит. Как оказалось, на горизонте реальных кандидатов на эту позицию
Вот «Советский спорт» и решил поскрести по сусекам — собрать хоть полдюжины тренеров, которые могли бы встать у руля сборной России, если Станислав Черчесов скоропостижно команду покинет.
Массимо Каррера
Есть в России такая традиция — делать тренера чемпионов страны главным тренером национальной сборной, хоть сами наставники и говорят, что между этими двумя постами лежит огромная пропасть.
В России новый чемпион — «Спартак», а полководец
Курбан Бердыев
Правило с
Но его в сборную не зовут. Во всяком случае ни одного официального заявления по этому поводу не было. Вполне возможно, что вернувшийся в Казань тренер очень скоро может оказаться и в кресле наставника национальной команды. Кстати, у Бердыева тоже есть опыт работы в сборной. И не помощником, как Каррера, а главным тренером. Но уровень у команды был другой — не Италия, а Туркменистан, где Курбан Бекиевич отработал меньше года.
Роберто Манчини
Второе исключение из «чемпионского правила» — итальянец Лучано Спаллетти. Но сейчас речь пойдет не о нем, а о его соотечественнике и коллеге по работе в питерском «Зените» Роберто Манчини.
Заинтересован ли итальянец в посту главного тренера сборной России? Заинтересован. Все мы помним скандал с контрактом, который Манчини даже подписал, а президент РФС спрятал его в сейф. Именно Манчини, а не Фабио Капелло, должен был вести нашу команду к победе на чемпионате мира 2018 года, как считал Сергей Фурсенко, тогда возглавлявший РФС.
Теперь Фурсенко — генеральный директор «Зенита», а Манчини — его протеже и главный тренер
Юрий Семин
Вариант маловероятный, но очень интересный. Не все знают, но по статистике именно Юрий Семин — самый успешный тренер сборной России в истории. При нем команда не проиграла ни разу. Правда и шансов проиграть у нее было не так много — всего семь.
Есть одна загвоздка. Юрий Павлович может отказаться возглавить сборную, как тогда, в далеком 2005 году, отказался продлевать контракт с командой. За 12 лет его требования, весьма разумные, так и не были выполнены — у сборной России до сих пор даже нет своей полноценной тренировочной базы.
Сергей Семак
Молодых и перспективных тренеров, которых еще не успели извалять в грязи, в стране осталось не так и много. Один из них —
Вариант фантастический, но что нам остается? Выбора в России не так много. Если тренеры жалуются, что команду не из кого выбирать, то руководству РФС пора бить тревогу — у нас заканчиваются тренеры. Сергей Богданович — это тот лучик надежды, который пока остается у нашего футбола.
Диего Марадона
Еще более невероятный поворот событий — у руля сборной России становится легендарный Диего Марадона. По приглашению «Советского спорта» и общественного движения «Россия любит футбол» Диего Арманда в эту пятницу прилетает в Россию.
Ходят слухи, что он даже может войти в тренерский штаб сборной России. Сложно, конечно, представить, как один из главных
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