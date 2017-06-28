Хектор: Лишний день в Сочи позволил немецким футболистам отдохнуть до полуфинала

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Сборная Германии в четверг в Сочи проведет полуфинальный матч Кубка конфедераций с командой Мексики. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 21:00 мск. В заключительном матче группы В немецкая сборная также в Сочи 25 июня переиграла команду Камеруна — 3:1.

«Безусловно, это преимущество, что мы смогли здесь остаться после группового этапа, при этом провели на “Фиште” уже два матча (также игру первого тура с австралийцами). Мы на один день задержались здесь дольше соперника, смогли снять напряжение в выходной день. Сейчас давление снова нарастает, но, безусловно, это станет преимуществом в матче с командой Мексики. Мы могли познакомиться с городом, сходить на море, сходить в ресторан. Хорошо было освободить голову от напряжения», — сказал Хектор на пресс-конференции.

Сборная Мексики в заключительном туре группового этапа 24 июня в Казани обыграла команду России — 2:1.