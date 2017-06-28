Тренер мексиканцев: Сборная Германии может быть примером для всех команд в мире

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики пройдет 29 июня в Сочи, начало — 21:00 мск.

«Мы будем играть с командой, которая может стать примером для подражания для всех команд в мире. Есть также команды Аргентины и Бразилии, которые могут сравниться со сборной Германии, но с некоторыми оговорками. Все могут подражать и учиться у таких команд, как сборная Германии, и мы в этом плане не исключение», — сказал Осорио.

«Я бы не согласился с общим мнением, что сборная Германии очень молодая команда. У них всего несколько игроков, которым по 20 лет, все остальные старше, пусть и их возраст не превышает 25 лет. Это очень квалифицированные игроки, которые играют в очень сильных чемпионатах и проводят очень много игр в сезоне», — отметил он.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Турнир завершится 2 июля.